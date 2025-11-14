ZIRKZE BI MOGAO NAZAD U ITALIJU: Član Serije A želi fudbalera Mančester junajteda

HOLANDSKI fudbaler Džošua Zirkze najbolji fudbaler u dosadašnjoj karijeri je igrao u Italiji. On trenutno nastupa za Mančester junajted, ali vrlo lako bi u zimskom prelaznom roku mogao da se vrati na "čizmu".

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

On je u redove "crvenih đavola" stigao iz Bolonje u transferu vrednom 42.500.000 evra, no nije opravdao očekivanja.

Ove sezone je u totalno drugom planu kod Rubena Amorima i odlazak je najrealnije rešenje, a kako prenose italijanski mediji za njega je interesovanje pokazala Roma.

"Vučica" bi ga najpre dovela na pozajmicu sa pravom otkupa, prenosi Orasio Akomando, novinar "DAZN-a".

AS Roma pensa em Joshua Zirkzee e pondera avançar para um empréstimo, com cláusula de opção de compra, junto do Manchester United, revela @OAccomando91. pic.twitter.com/bdwbwyNQ8U — Diário de Transferências (@DTransferencias) November 14, 2025

Podsetimo, Zirkze je u dresu Junajteda odigrao 54 utakice u svim takmičenjima i ostvario je učinak od sedam golova i jedne asistencije. Ove sezone ima samo četiri nastupa u Premijer ligi i jedan u Liga kupu.

