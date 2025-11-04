"PSUJEŠ GA UVIJEK, KAD GA I NA SLICI VIDIŠ..." Ovako su bosanski navijači reagovali na smrt srpskog trenera, Mladena Žižovića, na utakmici

Fudbalska tragedija zadesila je ne samo Srbiju, već čitav region, kada je usred utakmice Mladost - Radnički 1923 Kragujevac u Lučanima umro trener gostujuće ekipe, Mladen Žižović. Pogodila je ta vest mnoge...

Aleksandar Đorović

Pa i navijače u Bosni i Hercegovini.

OD Žižovića (44) se opraštaju mnogi, a na jednom navijačkom portalu iz BiH, objavljena je najpre ovakva vest, a potom smo za vas izdvojili i tri komentara:

"Pre nekoliko minuta napustio nas je veliki trener i veliki čovek, Mladen Žižovic… Treneru Radničkog iz Kragujevca je pozlilo danas tokom utakmice Super lige Srbije, dok je vodio svoj tim na gostovanju protiv ekipe Mladost L.



Žižović je bio jedan od najboljih trenera sa ovih prostora, sa ekipom banjaluckog Borca je nakon titule domaćeg prvenstva, izborio i plasman u osminu finala Konferencijske lige. Vodio je između ostalog Zrinjski, Slobodu, Borac… Počivaj u miru Žiža…", naveli su autori.

A među komentarima iz Srbije, našli su se i sledeći - od strane bosanskih navijača:

Znaš ono, kao navijač pišem, psuješ ga uvijek kad ga i na slici vidiš, a valjda ti je i to neki znak. Dragi Mladene mlađa raja te pamti kao trenera, a bio si nogometaš najluđe lige, pokoj ti duši i laka ti zemlja. Navijač Čelika iz Zenice.

Jedan prekorektan trener. Uvijek je postovao protivnika. Počivaj u miru

Ljudina bio. Pokoj mu duši dobar čovjek bio.

Ko je bio trener Radničkog? Mladen Žižović - biografija

Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.

Mladen Žižović / Foto: Profimedia

Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića.

