SRPSKO-RUSKI "HAOS": Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!

Crvena zvezda ne samo da nije uspela da prekine crnu seriju, već je posle utakmice Superlige Srbije sa Radnikom na Marakani počelo ponovo da se priča o tome "ko će da nasledi" još uvek aktuelnog trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića. A o tome priča i Rusija.

Podsetimo, u nedelju su Crvena zvezda i Radnik odigrali nerešno na stadionu "Rajko Mitić", a kako je to posle Brage, Radničkog iz Niša i Vojvodine bio četvrti meč u nizu na kome nije ostvaren rezultatski uspeh - krenule su brojne glasine o tome kakva se to smena trenera na Marakani sprema.

I, sa jedne strane, takva razmišljanja imaju uporišta u pisanju pojedinih srpskih medija pred vikend, kada se tvrdilo da je Milojević ponudio ostavku, ali da je ona odbijena od strane uprave na čelu sa Zvezdom Terzićem, a druga strana medalje su brojni natpisi o već spremnoj (ili bar željenoj) zameni u slučaju da do rastanka crveno-belih sa trofejnim stručnjakom dođe.

Tu postoji jedna začkoljica.

Naime, kako javljaju ruski mediji, ne samo da je Crvena zvezda "bacila oko" na stratega Celja, Alberta Rijeru, već je i moskovski Spartak zainteresovan za tog Španca.

A Spartak, čiji je šef stručnog štaba bivši Zvezdin trener Dejan Stanković, blizu je da se sa Srbinom rastane posle novog neuspeha (poraz od Krasnodara, 1:0, u ruskom prvenstvu, usled čega je, iako je šampionat tek nedavno počeo, prvo mesto na tabeli ruske Premijer lige već sada udaljeno deset bodova).

Kako piše ruska agencija RIA Novosti, ako Spartak digne ruke od Stankovića, daće sve od sebe da dovede Rijeru, a to onda kvari navodne Zvezdine planove da baš španskog stručnjaka dovede kao zamenu za Milojevića.

"Tajno oružje" Rusa u dovođenju Rijere je - Ruskinja!

Inače, Alber Rijera Ortega, rođen 15. aprila 1982, bivši je levi bek i levo krilo španske reprezentacije, ali i brojnih klubova - Majorke, Bordoa, Espanjoloa, Mančester sitija, Liverpula, Olimpijakosa, Galatasaraja, te, pred kraj karijere, na kratko je boravio i u Votfordu, Udinezeu, opet Majorki, Završu i Koperu. Igrao je za kadetsku, mladu i seniorsku reprezentaciju Španije, a trenirao je Olimpiju iz Ljubljane, Celje, Bordo i, ponovo Celje.

Rusi verovatno misle da će imati daleko veću šansu da dovedu Rijeru od Zvezde, kako zbog novca kojim raspolažu, tako i zbog činjenice da je Rijerina supruga Ruskinja, te da on u Ruskoj Federaciji već ima svoju malu školu fudbala. Otkako je postao trener, sa Olimpijom je osvojio duplu krunu 2023, a sa Celjem Kup Slovenije ovog leta.

Šta kaže Vladan Milojević?

Posle remija sa Surduličanima Zvezdin strateg je stao pred kameru TV Arena sport.

Upitan "Šta je problem?", a to se odnosilo na činjenicu da ni u četvrtoj uzastopnoj utakmici nije ostvaren trijumf, reagovao je ovako:

- Očigledno da smo upali u psihološki problem... ozbiljan problem. Jednostavno smo neprepoznatljivim. Probali smo, pričali smo, razgovarali smo, ali... ponovo se ponavlja. Moramo da izađemo iz ovog problema. Kako ćemo (to učiniti)? Videćemo.

"Šta je izlaz? Vidite li rešenje?", bilo je drugo pitanje za Zvezdinog stratega.

Odgovor je glasio:

- Ja nemam nekog drugog rešnja nego da se radi i da se sa pozitivnim rezultatom izađete, u fudbalu vam je to tako. Uvek vam pozitivni rezultati daju samopouzdanje. Ovo je nešto što, iskreno, nisam očekivao. Takve neke greške koje mi pravimo, nismo nikada pravili. Zašto je sve to tako, treba sesti, videti, napraviti analizu, pa ćemo videti - zaključio je Vladan Milojević

Nedugo zatim, na klupskom sajtu srpskog šampiona preneta je ova njegova izjava:

"Izgubljena je energija koju smo imali!"

– Ne znam šta da vam kažem. Očekivao sam da će to biti sve drugačije posle onakvog poraza od Vojvodine. Pokušali smo da nešto promenimo, međutim ništa se značajnije nije desilo. Izgubljena je ta energija koja je ranije bila prisutna u timu. Ne možemo lako da postižemo golove, a primamo ih isuviše lako, sve ono što nas do sada nije krasilo. Jednostavno, sigurno da smo u jednom psihološki teškom momentumu, tako da ćemo morati da sednemo i vidimo šta dalje – zaključio je Milojević.

