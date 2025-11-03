MARAKAN SE TRESE! Evo kada pada odluka o Vladanu Milojeviću

Sve su glasnije priče da će se rastati Crvena zvezda i Vladan Milojević posle krize rezultata.

FOTO: M. Vukadinović

Iskusni stručnjak je dobio ponudu koja dodatno podgreva priču. "Večiti" bugarski prvak Ludogorec zainteresovan je da dovede Milojevića na klupu.

Ono što brine navijače šampiona Srbije je činjenica da prvi pik Alberto Rijera ima ponudu Spartaka iz Moskve.

A ono što se trenutno zna je kada pada odluka o Milojeviću. Prema nezvaničnim informacijama rukovodstvo Crvene zvezde planira da danas održi sastanak na "Marakani", na kojem će glavna tema biti status aktuelnog trenera

S obzirom na to da Crvenu zvezdu za samo tri dana očekuje utakmica sa Lilom u 4. kolu Lige Evrope (6. novembar, 18.45), na "Marakani" je, prema informacijama koje prenosi "Maxbet sport", zakazan sastanak na kojem će se raspravljati o mogućoj "šok terapiji", odnosno o razrešenju dužnosti Vladana Milojevića.

- Nisu želeli na „Marakani“ da lome preko noći. Sačekali su jer je jutro pametnije od večeri. Generalni direktor Zvezdan Terzić je sinoć bio deo bokserskog spektakla u kome je Crvena zvezda postala pobednik Kupa Evropskih Šampiona. Danas će da se održi sastanak vrha kluba i doneće se odluka o šok terapiji pred meč sa Lilom ili da se Vladanu Milojeviću pruži poverenje i za dvoboj sa Francuzima", navodi pomenuti izvor.

Ukoliko dođe do mogućeg razlaza, ekipu iz Ljutice Bogdana do kraja godine mogao bi da preuzme jedan od saradnika pedantnog stručnjaka iz Aranđelovca - Nebojša Milošević. Kao druga opcija spominje se i trener omladinaca Nenad Milijaš, koji bi bio privremeno rešenje do decembra, odnosno kraja polusezone.

Tada bi na scenu mogao da stupi španski stručnjak Albert Rijera (43), koji je trenutno glavni favorit za preuzimanje trenerske pozicije. Prema poslednjim informacijama, beogradski klub je spreman da mu ponudi godišnju platu od milion evra, a uz bonuse, ukupni iznos mogao bi da dostigne i 1.600.000 evra.

