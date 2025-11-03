PONUDA JE VEĆ STIGLA! Vladan Milojević napušta Crvenu zvezdu i odlazi u komšiluk

Vladan Milojević, simbol uspeha Crvene zvezde u novijoj istoriji, prolazi kroz najteži period otkako sedi na klupi ovog tima.

FOTO: M. Vukadinović

Drugi mandat na mestu šefa struke crveno-belih ozbiljno je doveden u pitanje nakon serije loših rezultata. Prethodna reprezentativna pauza očigledno nije prijala taboru šampiona Srbije, pošto već četiri utakmice zaredom ne zna za ukus trijumfa.

Koliko je ovo ozbiljan "kanal" govori podatak da Milojević, računajući oba mandata, nikad nije imao više od dve utakmice u nizu bez pobede. Sve je krenulo od neuspeha u Bragi (2:0), da bi onda usledila i tri "domaća" kiksa – protiv Radničkog (0:0), Vojvodine (2:3) i Radnika (1:1).

Zvezda uveliko traži zamenu za Milojevića, koji je već dobio ponudu iz komšiluka. Ludogorec želi Vladana Milojevića kao novog trenera pošto ih je odbio Veljko Paunović. Bugarski šampion, koji je nedavno otpustio Portugalca Ruija Motu, već duže vreme traži trajno rešenje na klupi.

Privremeno ekipu vodi Todor Živondov, ali rukovodstvo kluba želi iskusnog stručnjaka koji može da stabilizuje ekipu i vrati je na staze uspeha. Prvi izbor Ludogorca bio je Veljko Paunović, kojem su ponudili milion evra po sezoni, ali je on prihvatio da vodi reprezentaciju Srbije.

Nakon toga, pažnju su usmerili ka Vladanu Milojeviću. Ludogorec se trenutno nalazi tek na trećem mestu u bugarskom šampionatu, sa 11 bodova zaostatka za vodećim Levskim, uz utakmicu manje. Ne ide im ni u Ligi Evrope, gde imaju samo tri boda iz tri kola, pa su u klubu odlučni da angažuju trenera koji će promeniti tok sezone.

Milojević se zato nameće kao realna i dostupna opcija, a iz Bugarske stižu najave da su spremni da započnu pregovore odmah.

