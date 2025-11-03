PA, ZAR ONI? Zvezda zbog Rusa ostaje bez trenera

VLADANU Milojeviću se ozbiljno drma klupa, a većina medija je označila i naslednika.

Reč je o Albertu Rijeri, koji trenutno sedi na klupi Celja. Međutim, ruski i slovenački mediji navode da je uprava Spartaka iz Moskve odlučila da krene u pregovore sa španskim stručnjakom, dok se Stankoviću ponovo priprema otkaz posle poraza od Krasnodara.

Spartak posle 14 kola zaostaje deset bodova za liderom i trka za titulu deluje izgubljeno, pa je pitanje dana kada će doći do smene.

Prema navodima ruskih medija, delegacija Spartaka putuje u četvrtak u Sloveniju na meč između Celja i Legije u Ligi konferencija, gde će pokušati da započne razgovore sa Rijerom.

Iako direktor Frensis Kađiđao preferira Luisa Garsiju, ostatak uprave podržava angažovanje aktuelnog trenera Celja, dok je i Kađiđova pozicija u klubu pod znakom pitanja.

Rijeru i ruski fudbal povezuje dugogodišnja veza – još dok je igrao za Liverpul bio je blizu prelaska u Spartak ili CSKA, a kasnije se oženio Ruskinjom i osnovao fudbalsku akademiju u Omsku.

- Ne želim da treniram Dinamo, CSKA ili Lokomotivu. Spartak je uvek bio moj omiljeni klub u Rusiji. Poznajem odlično Spartakovu istoriju i imam osećaj da mogu da mu dam sve - izjavio je Rijera ranije.

Ruski mediji navode da bi promene u Spartaku mogle biti odložene do decembra kako bi Rijera završio jesenji deo sezone sa Celjem, koje trenutno vodi u Ligi konferencija.

