Fudbal

PA, ZAR ONI? Zvezda zbog Rusa ostaje bez trenera

Новости онлине

03. 11. 2025. u 10:52

VLADANU Milojeviću se ozbiljno drma klupa, a većina medija je označila i naslednika.

ПА, ЗАР ОНИ? Звезда због Руса остаје без тренера

FOTO: M. Vukadinović

Reč je o Albertu Rijeri, koji trenutno sedi na klupi Celja. Međutim, ruski i slovenački mediji navode da je uprava Spartaka iz Moskve odlučila da krene u pregovore sa španskim stručnjakom, dok se Stankoviću ponovo priprema otkaz posle poraza od Krasnodara.

Spartak posle 14 kola zaostaje deset bodova za liderom i trka za titulu deluje izgubljeno, pa je pitanje dana kada će doći do smene.

Prema navodima ruskih medija, delegacija Spartaka putuje u četvrtak u Sloveniju na meč između Celja i Legije u Ligi konferencija, gde će pokušati da započne razgovore sa Rijerom.

Iako direktor Frensis Kađiđao preferira Luisa Garsiju, ostatak uprave podržava angažovanje aktuelnog trenera Celja, dok je i Kađiđova pozicija u klubu pod znakom pitanja.

Rijeru i ruski fudbal povezuje dugogodišnja veza – još dok je igrao za Liverpul bio je blizu prelaska u Spartak ili CSKA, a kasnije se oženio Ruskinjom i osnovao fudbalsku akademiju u Omsku.

- Ne želim da treniram Dinamo, CSKA ili Lokomotivu. Spartak je uvek bio moj omiljeni klub u Rusiji. Poznajem odlično Spartakovu istoriju i imam osećaj da mogu da mu dam sve - izjavio je Rijera ranije.

Ruski mediji navode da bi promene u Spartaku mogle biti odložene do decembra kako bi Rijera završio jesenji deo sezone sa Celjem, koje trenutno vodi u Ligi konferencija.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)

AUTOBUS PUN STUDENATA SLETEO U PROVALIJU: Najmanje 17 ljudi povređeno zbog nesreće u blizini manastira (VIDEO)