ŠOKANTAN PORAZ ZVEZDE! Posle osam pobeda u nizu, crveno-beli izgubili - i to kako! I to od koga!

Crvena zvezda nije nastavila da ređa pobede. Deveta uzastopna bila je očekivana je u ABA ligi, u čijem se 5. kolu, u okviru grupe B, u gostima, u Subotici, desila senzacija: Spartak je nadoknadio dvocifren zaostatak i, serijom 9:0 u poslednja dva minuta, napravio prokret koji je krunisao trijumfom od 85:80.

Foto: Spartak Office Shoes / Aleksandar Secerov

Isprva je delovalo kao da je domaćin favorit jer je igrao konkretnije i koncentrisanije od suparnika (za kog nisu igrali ni Miler-Mekintajer, ni Nvora, ni Moneke). Zato je samo činjenica da je Miljenović ubacio osam "brzih" poena bila "krivac" što se Spartak nije odmakao na više od 25:20, koliko je bilo u njegovu korist.

Međutim, najpre trojka Davidovca, pa poeni Motiejunasa i na kraju uvodne, i na početku druge deonice, te i ofanzivno "priključivanje" Plavšića, doneli su Zvezdi +5 (27:22), čime je ekipa trenera Saša Obradovića preuzela i vođstvo, i inicijativu.

A i dočekali prve poene poslednjeg NBA pojačanja, Džareda Batlera...

Puleni Vladimira Jovanovića su, ipak, "održavali korak" za gostima iz Beograda, u čemu su najviše prednjačili Danilo Nikolić, Ševon Tompson i Olivije Hanlan, pa je tek u 18. minutu Zvezda imala šut za više od +6, no nije ga iskoristila.

Kada je gostujuća ekipa i konačno uspela u nameri da se približi dvocifrenoj razlici, Momirov je trojkom vratio tih najčešćih šest poena koje razdvajaju dva tima, pa je u tom ritmu i privedeno kraju prvo poluvreme.

A nakon njega, u kome je Jago Dos Santos imao čak osam asistencija, Miljenović iznova bio najbolji Zvezdin ABA-strelac (10), a domaćin bio bolji u skokovima (16:11), ali ne i u dalekometnom šutu u kome je rival bio skoro dvostruko uspešniji (41,7 naspram 22,2%), usledio je zanimljiv nastavak.

Jer, pri rezultatu 46:57 činilo se da pitanje pobednika počinje da biva rešeno, tim pre što je punih pet, šest minuta Danilo Nikolić jedini pogađao za domaćine posle velikog predaha, ali...

Drama u završnici

Nikolićeva četiri nova poena, za devet u nizu, pokrenula su Subotičane, koji su ponovo prišli na tada već "čuvenih" -6 i potpuno "otvorili" utakmicu. Ona je u poslednji kvartal ušla uz 11 poena Zvezdinog novajlije Batlera i po jedan manje Izundua i Miljenovića, dok je Nikolić bio dogurao do 18 pred završnicu, u kojoj je rivale delilo samo četiri poena uoči završnih deset minuta.

Pa opet, uz Kalinićevo ispravljanje sopstvene greške sa kraja prethodnog segmenta, uz svestranu partiju Davidovca na obe strane terena, te devet poena Dos Santosa u prvih pet minuta četvrte četvrtine, Zvezda se odmakla na 77:69, što joj je bila dovoljna zaliha za preostali deo utakmice. Ali, on uopšte nije prošao bez drame.

Nakon što subotički tim nije iskoristio tri napada da tadašnjih -4 dodatno smanji, kaznio je prokockane prilike crveno-belih - dvema trojkama (Cerovina, pa Nikolić) za senzacionalno vođstvo u 39. minutu.

Kako je Batleru pobegla lopta, Hanlan je oduševio domaću publiku postigavši koš uz prekršaj Dobrića na njim, a iako je Batler potom pogodio trojku - desio se novi šok za crveno-bele: trojku je Zvezdi dao i Drobnjak, što je bio znak za početak velikog slavlja u Subotici, a ujedno i prvi poraz koji je Saša Obradović u novom mandatu doživeo na klupi beogradskog kluba.

Statistika

Spartak Subotica - Crvena zvezda ABA liga 2025/2026, 5. kolo Spartak - Crvena zvezda 85:80 (22:22, 19:25, 20:18, 24:15)

Subotica - Dvorana: Hala sportova Dudova šuma; Gledalaca 2.700; Sudije: Obrknežević, Dragojević, Koljenšić

Spartak: Banjac nije igrao, Cerovina 10p, Drobnjak 8, Hanlan 16p, 4as, Momirov 3, Kenedi 3, Medarević 2, Tompson 14p, 9sk, Ilić 4, Bodrožić nije igrao, Nikolić 21p (trojke 3/4), 7sk, Rebić 4

Crvena zvezda: Plavšić 4, Miljenović 10p, 2uk, Nedeljković nije igrao, Batler 16p (trojke 3/4), 1sk, 1as, 1uk, Davidovac 6, Kalinić 7p, 5sk, Dobrić 2, Izundu 10p, 6sk, 4iz, Motiejunas 8, Odželaj 6, Radošić nije igrao, Dos Santos 11p, 8as : Hala sportova Dudova šuma; Gledalaca 2.700;: Obrknežević, Dragojević, Koljenšić: Banjac nije igrao, Cerovina 10p, Drobnjak 8, Hanlan 16p, 4as, Momirov 3, Kenedi 3, Medarević 2, Tompson 14p, 9sk, Ilić 4, Bodrožić nije igrao, Nikolić 21p (trojke 3/4), 7sk, Rebić 4: Plavšić 4, Miljenović 10p, 2uk, Nedeljković nije igrao, Batler 16p (trojke 3/4), 1sk, 1as, 1uk, Davidovac 6, Kalinić 7p, 5sk, Dobrić 2, Izundu 10p, 6sk, 4iz, Motiejunas 8, Odželaj 6, Radošić nije igrao, Dos Santos 11p, 8as

Šta čeka Zvezdu?

Naredni izazovi za crveno-bele su u Beogradu: najpre u u sredu od 20 igra u Evroligi protiv Panatinaikosa, a tri dana kasnije u istom terminu protiv Budućnosti. Potom sledi "dupli evroligaški program" - gostovanje Dubaiju, pa 51 sat kasnije domaćinstvo Monaku...

Tabela grupe B ABA lige

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde