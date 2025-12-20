OGROMNA GUŽVA NA GRANICI SA SRBIJOM: Čeka se i po devet sati
PREDPRAZNIČNI vikend obeležile su velike gužve na brojnim graničnim prelazima u Hrvatskoj.
Kako javlja čitalac portala 24sata.hr, na graničnom prelazu Županja - Orašje (BiH) tokom celog dana formirana je ogromna kolona, a najveća gužva je na graničnom prelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije, gde se za putnička vozila na izlazu predviđa i do devet sati čekanja.
- Radim ovde na benzinskoj pumpi koja je kilometar udaljena od granice i gužve traju ceo dan. Od nekih vozača kamiona čuo sam da se kolona proteže sve do auto-puta, dakle duž celog ovog magistralnog puta. I to ne samo ovde, čuo sam da su kolone svuda, kod Tovarnika, kod Bajakova. Ovde sam od 9 sati ujutru i zaista traje ceo dan, a sada mi deluje najgore, proteže se do unedogled - rekao je čitalac.
Prema informacijama Hrvatskog auto-kluba (HAK), na izlazu iz Hrvatske na graničnom prelazu Županja - Orašje za automobile se predviđa čekanje od oko sat i po, kod Gunje, Ličkog Petrovog Sela i Dvora do dva sata, a kod Stare Gradiške i Jasenovca čak tri sata.
Najveća gužva je na graničnom prelazu Bajakovo, gde se za putnička vozila na izlazu predviđa i do devet sati čekanja, a za kamione do pet sati. Na graničnom prelazu Erdut predviđena su tri sata čekanja, kao i na graničnom prelazu Principovac, dok se na graničnim prelazima Ilok i Principovac II očekuje dva sata čekanja.
Na zvaničnim stranicama HAK-a takođe stoji upozorenje o klizavim kolovozima i magli, te se vozači pozivaju na oprez.
Velika gužva je i na zagrebačkoj obilaznici. Kako navode iz HAK-a, oko 17 sati zbog saobraćajne nezgode na 16. kilometru auto-puta A3 između čvorova Jankomir i Lučko u smeru Lipovca, odnosno istoka, saobraćaj se odvija usporeno. Kolona je duga oko jedan kilometar.
U većem delu zemlje kolovozi su mokri ili vlažni i klizavi. Ponegde ima i magle. Pojačan je saobraćaj na pojedinim graničnim prelazima, posebno sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.
Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozačima savetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putevima i da održavaju bezbedno odstojanje između vozila, poručuju iz HAK-a.
(Telegraf)
Preporučujemo
TOTALNI KOLAPS: Vozači čekaju po 15 sati - ovaj deo posebno zaobiđite
17. 12. 2025. u 18:50
KOLAPS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Kilometarska kolona: "Izvlače ga iz kanala"
20. 11. 2025. u 16:09
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)