ZVEZDAŠI SU OVO ČEKALI: Marko Arnautović se vratio u trenažni proces (FOTO)

NAVIJAČI Crvene zvezde saznali su dorbu vest pred sutrašnju utakmicu sa Radnikom iz Surdulice u 14. kolu Superlige Srbije.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, treninzima se priključio Marko Arnautović koji je zbog povrede na utakmici sa Bragom morao da izađe u 37. minutu.

- Arnautović se uključio u trenažni proces u okviru priprema za predstojeće mečeve - napisala je Zvezda na društvenim mrežama.

Austrijanac je jako važan za igru tima Vladana Milojevića. On je ove sezone odigrao osam utakmica u svim takmičenjima i ima učinak od tri gola i pet asistencija.

Podsetimo, Crvena zvezda u nedelju od 17 časova dočekuje Radnik, a potom u četvrtak od 18.45 u Beograd dolazi Lil u 4. kolu Lige Evrope.

