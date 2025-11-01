"RADOM SE IZLAZI IZ KRIZE": Vladan Milojević pred utakmicu Crvena zvezda - Radnik

CRVENA zvezda se nalazi u krizi. Crveno-beli u poslednje dve utakmice Superlige Srbije nisu upisale pobedu. Naredni rival šampionu naše zemlje je surdulički Radnik, a očekivanja je izneo Vladan Milojević.

FOTO: M. Vukadinović

Trener kluba iz Ljutice Bogdana je otkrio koji je najbolji način da tim izađe iz krize.

- Biće sigurno promena u sastavu. Radom se izlazi iz krize, nema drugog izlaza - rekao je Milojević, a preneo klupski sajt.

Dotakao se potom zdravstvenog biltena.

- Nisam veliki optimista. Oporavak ide dobro, videćemo kakva je situacija. Ne zavisi sve od nas, već i od samih igrača i medicinskog osoblja. Svaki dan nam je bitan, videćemo kakva će biti situacija.

Naveo je da ekipa zazmišlja samo o Radniku, iako je meč sa Lilom iza ugla.

- Trenutno nam je najbitnija ova utakmica sa Radnikom, zato što nemamo prostora za greške i moramo profesionalno da razmišljamo samo o narednom protivniku.

Zvezda je u prošlosti znala veoma ubedljivo da pobedi Sudruličane.

- Ne bih to komentarisao. Mislim da će za nas u ovom trenutku biti više psihološki teška utakmica, tako da sada da li će biti golova, to ne bih komentarisao.

Za kraj je prokomentarisao i igru rivala.

- Mislim da Marko Jakšić radi dobar posao. Imali su malu krizu, prošle godine su dominantno ušli, a i ove sezone su igrali dobro, iako rezultati nisu uvek to pratili. Počeli su da beleže i dobre rezultate. Imaju jake i brze igrače, sigurno je Ovusu fudbaler na koga treba obratiti pažnju zbog njegove brzine. Ipak, ne bih voleo nikoga da izdvajam, mislim da su dobar i jak kolektiv - zaključio je Milojević.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Radnik igra se u nedelju od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić".

