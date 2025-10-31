Fudbal

"BOMBA" CRVENE ZVEZDE: Crveno-beli doveli fudbalera koji je prošao sve mlađe kategorije Partizana

Filip Milošević

31. 10. 2025. u 17:25

Doskorašnji fudbaler Novog Pazara, Dragan Bojat, novo je pojačanje Crvene zvezde.

FOTO: Ataimages

Kako prenosi Mozzart sport Crvena zvezda je hitno reagovala i danas dogovorila saradnju sa Draganom Bojatom. Momak rođen 2003. godine potpisaće ugovor na dve i po godine, do leta 2028. godine, a potpis ugovora očekuje se u ponedeljak ili utorak seldeće sedmice. Uprava Crvene zvezde na čelu sa Zvezdanom Terzićem iskoristila je trenutak i dobila igrača koji je prošao skoro sve mlađe kategorije Partizana.

