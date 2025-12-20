Svet

"RUSIJA SPREMNA NA VELIKE ŽRTVE" Rute: Ove godine su osvojili samo jedan odsto dodatne teritorije

20. 12. 2025. u 18:00

GENERALNI sekretar NATO Mark Rute upozorio je da Rusija predstavlja dugoročnu bezbednosnu pretnju Evropi i da je ključno da Ukrajina ostane vojno snažna kako bi se sprečila šira destabilizacija kontinenta.

U intervjuu za belgijski list De Morgen, Rute je rekao da je Moskva spremna da podnese ogromne ljudske gubitke radi minimalnih teritorijalnih dobitaka, navodeći da je Rusija, prema njegovim rečima, ove godine osvojila manje od jedan odsto dodatne teritorije u Ukrajini, dok mesečno gubi oko 25.000 vojnika.

