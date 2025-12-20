PAO TAJANSTVENI DRON: Treći incident za sedam dana, specijalci na terenu

NEIDENTIFIKOVANI dron srušio se na severozapadu Turske, u provinciji Balikesir, što je treći incident sa bespilotnim letelicama u toj zemlji za svega nedelju dana, dok vlasti istražuju da li je povezan sa rastućim tenzijama u regionu Crnog mora.

Foto printsskrin IKS/AMK_Mapping_

Neidentifikovani dron srušio se u provinciji Balikesir, na severozapadu Turske, prenose turski mediji. Incident predstavlja treći slučaj pada ili obaranja bespilotne letelice u Turskoj u proteklih sedam dana.

Prema navodima lista Hurijet, lokalni stanovnici su najpre čuli zvučni signal iz obližnjeg polja, nakon čega su pronašli dron čiji se padobran aktivirao pri padu. O događaju su odmah obaveštene nadležne službe.

Na lice mesta upućeni su tim za uklanjanje bombi, istražitelji i specijalno obučeni psi. Stručnjaci su proveravali da li letelica nosi eksploziv ili druge opasne materijale.

Pošto je utvrđeno da dron nema nikakve oznake, zastave ili ambleme, letelica je poslata u Ankaru na detaljnu tehničku i forenzičku analizu.

Ovaj incident usledio je nakon pada drona 19. decembra u provinciji Kočaeli, koji su turske vlasti identifikovale kao ruski izviđački dron Orlan-10. Istraga tog slučaja je u toku, a letelica je prilikom pada pretrpela oštećenja.

Ranije ove sedmice, turske snage su oborile još jedan dron koji se približavao turskom vazdušnom prostoru iz pravca Crnog mora.

Predsednik Redžep Tajip Erdogan upozorio je da Crno more postaje zona konfrontacije između Rusije i Ukrajine, posebno nakon napada koji su ugrozili pomorski saobraćaj, uključujući oštećenje jednog turskog broda u ukrajinskoj luci Odesa.

(Tanjug)