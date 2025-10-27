Fudbal

RASULO U JUVENTUSU! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?

Марко Паунић
Marko Paunić

27. 10. 2025. u 12:48

Igor Tudor dobio je otkaz u Juventusu. Posle serije užasnih rezultata i više od mesec dana bez pobede hrvatski stručnjak dobio je "zahvalnicu".

РАСУЛО У ЈУВЕНТУСУ! Хрват добио отказ, шта то значи за Душана Влаховића?

FOTO: Tanjug/AP

Tim iz Torina je u nizu od osam mečeva bez trijumfa, ima pet remija i tri poraza, a meč protiv Lacija bio je poslednji na klupi za njega.

- Juventus je uručio otkaz treneru Igoru Tudoru posle serije loših rezultata i odluka o novom treneru biće uskoro doneta. Jutros su ga obavestili o odluci da ga otpuste. Masimo Brambilja biće privremeno rešenje dok se čeka novi šef struke", napisao je pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano.

Sada je jako interesantno videti šta to znači za Dušana Vlahovića, koji je u startu imao podršku Hrvata, ali kako je vreme odmicalo i Igor Tudor se stopio sa upravom Juventusa koja je stavila u nemilost Srbina.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek

NI TRAGA OD SIRA: Svaka PETA pekara prodaje LAŽNI burek