RASULO U JUVENTUSU! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?

Igor Tudor dobio je otkaz u Juventusu. Posle serije užasnih rezultata i više od mesec dana bez pobede hrvatski stručnjak dobio je "zahvalnicu".

FOTO: Tanjug/AP

Tim iz Torina je u nizu od osam mečeva bez trijumfa, ima pet remija i tri poraza, a meč protiv Lacija bio je poslednji na klupi za njega.

- Juventus je uručio otkaz treneru Igoru Tudoru posle serije loših rezultata i odluka o novom treneru biće uskoro doneta. Jutros su ga obavestili o odluci da ga otpuste. Masimo Brambilja biće privremeno rešenje dok se čeka novi šef struke", napisao je pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano.

🚨⚪️⚫️ Igor Tudor has been personally informed about Juventus decision to sack him this morning.



Massimo Brambilla will be the interim coach ahead of club’s decision on new manager. pic.twitter.com/0wtcdPM5m8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025

Sada je jako interesantno videti šta to znači za Dušana Vlahovića, koji je u startu imao podršku Hrvata, ali kako je vreme odmicalo i Igor Tudor se stopio sa upravom Juventusa koja je stavila u nemilost Srbina.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja