RASULO U JUVENTUSU! Hrvat dobio otkaz, šta to znači za Dušana Vlahovića?
Igor Tudor dobio je otkaz u Juventusu. Posle serije užasnih rezultata i više od mesec dana bez pobede hrvatski stručnjak dobio je "zahvalnicu".
Tim iz Torina je u nizu od osam mečeva bez trijumfa, ima pet remija i tri poraza, a meč protiv Lacija bio je poslednji na klupi za njega.
- Juventus je uručio otkaz treneru Igoru Tudoru posle serije loših rezultata i odluka o novom treneru biće uskoro doneta. Jutros su ga obavestili o odluci da ga otpuste. Masimo Brambilja biće privremeno rešenje dok se čeka novi šef struke", napisao je pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano.
Sada je jako interesantno videti šta to znači za Dušana Vlahovića, koji je u startu imao podršku Hrvata, ali kako je vreme odmicalo i Igor Tudor se stopio sa upravom Juventusa koja je stavila u nemilost Srbina.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NOVA SEZONA, ISTI JOKIĆ: Nikolina dominacija NBA ligom se nastavlja
SRBIN je odlično otvorio kampanju, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Minesote i Denvera (2.30).
27. 10. 2025. u 10:30
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)