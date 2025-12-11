Ostali sportovi

„MUSKETARI“ DOČEKUJU DUNAV: Deseto kolo odbojkaške Prve lige Srbije

Goran Ćirović

11. 12. 2025. u 18:18

Utakmicama 10. kola ovog vikenda nastavlja se prvenstvena trka za bodove u drugom razredu srpske odbojke – Prvoj ligi.

G.Šljivić

Odbojkaši kraljevačke Ribnice sutra će (19.00), pred svojim navijačima u novj sportskoj dvorani kraj Ibra, ugostiti Dunav Volej iz Novog Sada i pokušati da novim, osmim prvenstvenim trijumfom ostanu u trci za lidersku poziciju na tabeli i ekspresni povratak u društvo najboljih.

Parovi 10. kola: Klek Srbijašume-Prtizan Bač, Ribnica-Dunav Volej, Novi Pazar-Laki Star, Smederevo Carina-Užice, Sloven-Kosovska Mitrovica, Mladenovc-Sprtak(Lj), Novi Sad-Vranje.

