„MUSKETARI“ DOČEKUJU DUNAV: Deseto kolo odbojkaške Prve lige Srbije
Utakmicama 10. kola ovog vikenda nastavlja se prvenstvena trka za bodove u drugom razredu srpske odbojke – Prvoj ligi.
Odbojkaši kraljevačke Ribnice sutra će (19.00), pred svojim navijačima u novj sportskoj dvorani kraj Ibra, ugostiti Dunav Volej iz Novog Sada i pokušati da novim, osmim prvenstvenim trijumfom ostanu u trci za lidersku poziciju na tabeli i ekspresni povratak u društvo najboljih.
Parovi 10. kola: Klek Srbijašume-Prtizan Bač, Ribnica-Dunav Volej, Novi Pazar-Laki Star, Smederevo Carina-Užice, Sloven-Kosovska Mitrovica, Mladenovc-Sprtak(Lj), Novi Sad-Vranje.
