GOTOVA JE SAGA! Sergej Milinković-Savić potpisao
Srpski fudbaler ,Sergej Milinković-Savić , odlučio je gde će nastaviti karijeru.
Naime , dobro obavešteni Fabricio Romano javlja da su se Al-Hilal i Sergej Milinković-Savić sve dogovorili i da srpski fudbaler ostaje deo saudijskog tima do 2028. godine.
Njegov prethodni ugovor je isticao u junu 2026. godine, pa su u Saudijskoj Arabiji zadovoljni što je "overena" trogodišnja saradnja sa srpskim fudbalerom.
