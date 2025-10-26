GOTOVA JE SAGA! Sergej Milinković-Savić potpisao

Srpski fudbaler ,Sergej Milinković-Savić , odlučio je gde će nastaviti karijeru.

FOTO: FSS

Naime , dobro obavešteni Fabricio Romano javlja da su se Al-Hilal i Sergej Milinković-Savić sve dogovorili i da srpski fudbaler ostaje deo saudijskog tima do 2028. godine.

Njegov prethodni ugovor je isticao u junu 2026. godine, pa su u Saudijskoj Arabiji zadovoljni što je "overena" trogodišnja saradnja sa srpskim fudbalerom.

