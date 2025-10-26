PREMIJER LIGA U PUNOM SJAJU! Mančester siti izgubio, Arsenal na vrhu, a Srbi na drugom mestu - uz gol iz kornera! (VIDEO)
Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Kristal Palas rezultatom 1:0 (1:0) u utakmici devetog kola engleske Premijer lige, u kojoj je bilo mnogo uzbuđenja.
Jedini gol na pomenutoj utakmici postigao je Ebereči Eze u 39. minutu i to akrobatski (VIDEO).
Arsenal je prvi na tabeli Premijer lige sa 22 boda, dok je Kristal Palas na 10. poziciji sa 13.
Aston Vila je u Birmingemu savladala Mančester siti 1:0 golom Metija Keša u 19. minutu, posle uigrane a ne baš svakidašnje kombinacije nakon kornera (VIDEO).
"Građani" su četvrti na tabeli engleskog prvenstva sa 16 bodova, dok je klub iz Birmingema sedmi sa 15.
... i Eli Žunior Krupi u 40. minutu.
Ceo meč za spektakularni Bornmut su odigrali golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović i štoper Veljko Milosavljević.
Za klub iz Notingema celu utakmicu je odigrao srpski reprezentativac Nikola Milenković.
Fudbaleri Barnlija su u gostima nadigrali Vulverhempton rezultatom 3:2. Od 17.30 časova sastaju se Everton i Totenhem.
