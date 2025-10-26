Fudbal

PREMIJER LIGA U PUNOM SJAJU! Mančester siti izgubio, Arsenal na vrhu, a Srbi na drugom mestu - uz gol iz kornera! (VIDEO)

26. 10. 2025. u 17:26

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Kristal Palas rezultatom 1:0 (1:0) u utakmici devetog kola engleske Premijer lige, u kojoj je bilo mnogo uzbuđenja.

Jedini gol na pomenutoj utakmici postigao je Ebereči Eze u 39. minutu i to akrobatski (VIDEO).

Arsenal je prvi na tabeli Premijer lige sa 22 boda, dok je Kristal Palas na 10. poziciji sa 13.


Aston Vila je u Birmingemu savladala Mančester siti 1:0 golom Metija Keša u 19. minutu, posle uigrane a ne baš svakidašnje kombinacije nakon kornera (VIDEO).

"Građani" su četvrti na tabeli engleskog prvenstva sa 16 bodova, dok je klub iz Birmingema sedmi sa 15.


Fudbaleri Bornmuta su na svom terenu pobedili Notingem Forest rezultatom 2:0. Golove za Bornmut postigli su Markus Tavernije u 25. direktno iz kornera...

... i Eli Žunior Krupi u 40. minutu.

Ceo meč za spektakularni Bornmut su odigrali golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović i štoper Veljko Milosavljević.

Za klub iz Notingema celu utakmicu je odigrao srpski reprezentativac Nikola Milenković.

Bornmut je na senzacionalnom drugom mestu na tabeli sa 18 bodova, dok je Notingem Forest na 18. poziciji sa samo pet.

Fudbaleri Barnlija su u gostima nadigrali Vulverhempton rezultatom 3:2. Od 17.30 časova sastaju se Everton i Totenhem.

