IZNENAĐENJE U PREMIJER LIGI: Čelsi razočarao, Sanderlend pobedio u Londonu

FUDBALERI Sanderlenda nastavili su sa sjajnim igrama u Premijer ligi. Oni su kao gosti savladali Čelsi sa 2:1 u 9. kolu.

FOTO: Tanjug/AP/Joanna Chan

"Plavci" su ovaj meč dočekali u odličnoj formi, pošto su bili u seriji od četiri trijumfa u svim takmičenjima.

I ovaj duel je idealno krenuo za izabranike Enca Mareske. Igrao se 4. minut kad je Alehandro Garnaćo pogodio za vođstvo svog tima.

Ipak, goste to nije pokolebalo, već su krenuli po izjednačenje i do njega su došli u 22. minutu preko Vilsona Isidora.

Pokušavao je Čelsi da vrati prednost i produži niz odličnih rezultata, no nije uspevao da ugrozi goste i kad se očekivalo da će timovi podeiliti bodove, usledio je šok za domaće navijače.

U trećem minutu nadoknade Čemsdin Talbi je uspeo da zatrese mrežu protivnika i donese veliki trijumf "crnim mačkama".

Sanderlend je nastavio da beleži odlične rezultate u Premijer ligi i trenutno je drugi na tabeli sa 17 bodova, Čelsi je na sedmoj poziciji sa 14.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć