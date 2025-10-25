IZNENAĐENJE U PREMIJER LIGI: Čelsi razočarao, Sanderlend pobedio u Londonu
FUDBALERI Sanderlenda nastavili su sa sjajnim igrama u Premijer ligi. Oni su kao gosti savladali Čelsi sa 2:1 u 9. kolu.
"Plavci" su ovaj meč dočekali u odličnoj formi, pošto su bili u seriji od četiri trijumfa u svim takmičenjima.
I ovaj duel je idealno krenuo za izabranike Enca Mareske. Igrao se 4. minut kad je Alehandro Garnaćo pogodio za vođstvo svog tima.
Ipak, goste to nije pokolebalo, već su krenuli po izjednačenje i do njega su došli u 22. minutu preko Vilsona Isidora.
Pokušavao je Čelsi da vrati prednost i produži niz odličnih rezultata, no nije uspevao da ugrozi goste i kad se očekivalo da će timovi podeiliti bodove, usledio je šok za domaće navijače.
U trećem minutu nadoknade Čemsdin Talbi je uspeo da zatrese mrežu protivnika i donese veliki trijumf "crnim mačkama".
Sanderlend je nastavio da beleži odlične rezultate u Premijer ligi i trenutno je drugi na tabeli sa 17 bodova, Čelsi je na sedmoj poziciji sa 14.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZVEZDAŠI, RADUJTE SE: Katai završava karijeru u crveno-belom dresu
25. 10. 2025. u 15:43
ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović
25. 10. 2025. u 14:54
SKANDAL U LIGI EVROPE: Ovo će uticati i na Crvenu zvezdu
25. 10. 2025. u 13:14
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)