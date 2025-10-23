HAOS: Prekinut meč Rijeke i Sparte u Ligi konferencija!

Nestvarne scene viđene su na stadionu "Rujevica" u Hrvatskoj.

Foto: Profimedia

Utakmicu 3. kola Lige konferencija trebalo je da igraju Rijeka i Sparta iz Praga, ali je susret prekinut zbog ogromnog nevremena koje je pogodilo grad.

Meč je prekinut u 13. minutu nakon što je za svega nekoliko minuta teren bio natopljen, a Robert Džons je odlučio da prekine duel i povuče timove u svlačionicu.

Za sada nije poznato da li će susret između Rijeke i Sparte iz Praga uopšte moći da bude nastavljen večeras.

Reason why Rijeka 🇭🇷 - Sparta 🇨🇿 is suspended. pic.twitter.com/eHImy0nCUv — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 23, 2025

Redari su izašli na teren kako bi pokušali da uklone veliku količinu vode koja je natopila teren, a potom se nakon prekida ponovo pojavio i arbitar sa Ostrva, Robert Džons kako bi dao svoj sud.

