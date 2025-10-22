IGRAČI SU POBEDNICI! Viljareal - Barselona se neće igrati u Majamiju

LALiga je objavila da se utakmica između Viljareala i Barselone, zakazana za 20. decembar u Majamiju, biti otkazana i neće se odigrati na prostoru SAD.

LaLiga je u utorak objavila da je utakmica zakazana za 20. decembar otkazana zbog neizvesnosti koja se pojavila u Španiji tokom poslednjih nekoliko nedelja.

Igrači širom lige bili su nezadovoljni odlukom LaLige da se meč održi u Sjedinjenim Američkim Državama i protestovali su tokom prethodnog prvenstvenog vikenda, međutim kamere to nisu htele da zabeleže.

- LaLiga duboko žali što ovaj projekat, koji je predstavljao istorijsku i neuporedivu priliku za međunarodnu ekspanziju španskog fudbala, neće moći da bude sproveden. Održavanje jedne zvanične utakmice van naših granica bilo bi odlučujući korak u globalnom razvoju takmičenja, jačajući međunarodno praćenje klubova, pozicioniranje igrača i vidljivost španskog fudbala na strateškom tržištu kao što su Sjedinjene Države. Projekat je u potpunosti bio u skladu sa svim pravilima federacije i nije narušavao integritet takmičenja, što su potvrdile nadležne institucije zadužene za praćenje propisa koje su mu se ipak usprotivile iz drugih razloga.

