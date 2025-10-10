NIKO KAO SRBI! Superliga Srbije prva na svetu

Domaća liga, po švajcarskom CIES-u, šampionat na svetu po davanju šanse mladim igračima

FOTO: FK Partizan

Švajcarski CIES, poznata opservatorija za statistiku i istraživanja u fudbalu, objavila je podatak da je Superliga Srbija prvi šampionat na svetu po davanju šanse mladim igračima.

Istraživanje je obuhvatilo broj minuta fudbalera do 21. godine u 55 najjačih liga na planeti, a Srbija je po tome ubedljivo prva. U Superligi čak 26,9 odsto minuta čine fudbaleri do pomenute granice, što je podatak koji govori da se u našoj zemlji vodi računa da se pruži šansa najmlađima.

Naravno, udela u tome ima bonus pravilo da dvojica mladih moraju obavezno da igraju, ali tu su i mnogi drugi argumenti poput da Srbija rađa talente, a da inostrantvo zna da ih prepozna i, naravno, plati. Samim tim dobar udeo budžeta klubovi imaju od izlaznih transfera.

Na drugom mestu je danska Superliga sa 23 odsto, dok je treće prvenstvo Slovenije (22,6). Redom slede lige u Švedskoj (22,4), Australiji (22,2), Belgiji (21,8), Holandiji (21,2) Francuskoj (20,3), Norveškoj (20,2) i francuska Liga 2 (20).

Sam pogled na listu govori o ogromnoj razlici između Srbije i drugoplasirane Danske, s ozbirom na to da je od drugog do kraja Top10 identičan razmak.