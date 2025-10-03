HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.

Naime, hrvatski mediji puni su hvale zbog srpskog komentatora TV Arena sport koji je komentarisao utakmicu koju je Dinamo Zagreb igrao u Srbiji.

Evo, recimo, jednog od tih tekstova, i to iz zagrebačkog "Večernjeg lista":

"Poslušajte kako je srpski komentator kojeg svi znaju protresao regiju zbog Dinama: Ovo je neviđeno

Fudbaleri Dinama ostvarili su pobedu i u 2. kolu Lige Evrope savladavši Makabi Tel Aviv s 3:1 u utakmici odigranoj u Bačkoj Topoli, gde izraelska ekipa igra domaće utakmice zbog ratnih operacija u njenoj zemlji.

Izraelski prvak je poveo u 14. minutu golom Sayda Abu Farhija, no Dinamo je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Matea Lisice (16) i Dejana Ljubičića (19, 72).

Dinamo je nakon dva kola sa šest bodova i gol-razlikom 6:2 vodeći tim Lige Evrope.

Fudbaleri Dinama nastavljaju nizati trijmfe. Nakon slavlja na Poljudu protiv Hajduka (2:0) i maksimirskih pobeda protiv Fenerbahčea (3:1) i Slaven Belupa (4:1), modri su na gostovanju u Bačkoj Topoli porazili izraelski Makabi i nakon dva kola imaju maksimalnih šest bodova u Ligi Evrope.

Zanimljiva je bila reakcija srpskog komentatora s Arena Sporta. Svojim pristupom i komentarisanjem Dinamove pobjede u Bačkoj Topoli protiv Makabija iz Tel Aviva, osvojio je navijače iz regije", navodi pomenuti medij uz priloženi snimak koji i vi možete poslušati:

- Svaka čast komentatoru, nije kao drugi, koji kao da sahranu prenose (kad igraju Hrvati) - glasio je komentar jednog od hrvatskih ljubitelja fudbala.

