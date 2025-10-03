ŠTA MU URADI MARKO!? Porto objavio fotografiju Hrvata koga je Arnautović "opalio" (FOTO)

BILO je vruće sinoć na Dragau! Crvena zvezda je ostala bez boda protiv Porta, a Hrvat sa ožiljkom od Marka Arnautovića.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Dominik Prpić, zadobio je ozbiljnu povredu lica tokom utakmice drugog kola Lige Evrope protiv Crvene zvezde, u duelu sa iskusnim reprezentativcom Austrije.

Do incidenta je došlo tokom prvog poluvremena, kada je u jednom vazdušnom duelu Arnautović nehotice udario Prpića laktom, što je izazvalo rasekotinu na licu mladog hrvatskog fudbalera. Prpić je odmah dobio lekarsku pomoć na terenu, ali je hrabro nastavio meč do kraja prvog dela igre.

Tokom pauze, Prpić je morao da primi četiri šava zbog posekotine, ali ni to ga nije zaustavilo – ostao je na terenu do poslednjeg sudijskog zvižduka, potvrđujući svoju borbenost i odanost timu.

Nakon meča, Porto je na zvaničnim društvenim mrežama objavio Prpićevu fotografiju sa vidljivim šavovima i simboličnu poruku:

- Zmaj nikada ne odstupa. Idemo zajedno dalje u sledeću borbu - piše na zvaničnoj stranici.

Podsećanja radi, utakmica na stadionu "Dragao" završena je pobedom Porta 2:1, uz pobedonosni pogodak u 89. minutu, čime su "zmajevi" upisali važna tri boda u grupnoj fazi Lige Evrope.

