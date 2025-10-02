NAKON NEUSPEHA U HRVATSKOJ: Kanavaro ponovo selektor

Fabio Kanavaro je poslednji angažman imao u komšiluku predvodeći sa klupe zagrebački Dinamo. Sada će Italijan preuzeti selektorsku funkciju.

Foto: Profimedia

Dovodio se tokom proleća se dovodio u vezu sa preuzimanjem Venecije. Njegov sunarodnik i fudbalski insajder Fabricio Romano, navodi da će Kanavaro postati selektor Uzbekistana.

🚨🇺🇿 EXCL: Fabio Cannavaro verbally agrees to become new Uzbekistan head coach as part of World Cup 2026.



Agreement in place on contract terms with formal documents expected to be reviewed and signed in 24/48h.



Cannavaro, ready to accept as revealed on Monday. 🇮🇹 pic.twitter.com/0qdy6GSdEf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Na taj način, predvodiće ovu azijsku selekciju, koja je već obezbedila plasman na Mundijal 2026. godine u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Kanavaru nije nepoznat rad u Aziji. Bio je jednom privremeno rešenje na klupi Kine. Trenirajući i dva puta Gvangžu Evergrande.

Podsetimo, legendarni defanzivac nije imao mnogo uspeha u Dinamu iz Zagreba, pošto je posle samo 14 utakmica otpušten sa Maksimira. Zabeležio je sedam pobeda, pet remija i dva poraza, a posle odlaska sa klupe Dinamo je za Hajdukom kaskao čak osam bodova

