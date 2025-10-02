NAKON NEUSPEHA U HRVATSKOJ: Kanavaro ponovo selektor
Fabio Kanavaro je poslednji angažman imao u komšiluku predvodeći sa klupe zagrebački Dinamo. Sada će Italijan preuzeti selektorsku funkciju.
Dovodio se tokom proleća se dovodio u vezu sa preuzimanjem Venecije. Njegov sunarodnik i fudbalski insajder Fabricio Romano, navodi da će Kanavaro postati selektor Uzbekistana.
Na taj način, predvodiće ovu azijsku selekciju, koja je već obezbedila plasman na Mundijal 2026. godine u Kanadi, SAD-u i Meksiku.
Kanavaru nije nepoznat rad u Aziji. Bio je jednom privremeno rešenje na klupi Kine. Trenirajući i dva puta Gvangžu Evergrande.
Podsetimo, legendarni defanzivac nije imao mnogo uspeha u Dinamu iz Zagreba, pošto je posle samo 14 utakmica otpušten sa Maksimira. Zabeležio je sedam pobeda, pet remija i dva poraza, a posle odlaska sa klupe Dinamo je za Hajdukom kaskao čak osam bodova
