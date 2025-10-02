Fudbal

NAKON NEUSPEHA U HRVATSKOJ: Kanavaro ponovo selektor

Александар Илић
Aleksandar Ilić

02. 10. 2025. u 21:38

Fabio Kanavaro je poslednji angažman imao u komšiluku predvodeći sa klupe zagrebački Dinamo. Sada će Italijan preuzeti selektorsku funkciju.

НАКОН НЕУСПЕХА У ХРВАТСКОЈ: Канаваро поново селектор

Foto: Profimedia

Dovodio se tokom proleća se dovodio u vezu sa preuzimanjem Venecije. Njegov sunarodnik i fudbalski insajder Fabricio Romano, navodi da će Kanavaro postati selektor Uzbekistana.

Na taj način, predvodiće ovu azijsku selekciju, koja je već obezbedila plasman na Mundijal 2026. godine u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Kanavaru nije nepoznat rad u Aziji. Bio je jednom privremeno rešenje na klupi Kine. Trenirajući i dva puta Gvangžu Evergrande.

Podsetimo, legendarni defanzivac nije imao mnogo uspeha u Dinamu iz Zagreba, pošto je posle samo 14 utakmica otpušten sa Maksimira. Zabeležio je sedam pobeda, pet remija i dva poraza, a posle odlaska sa klupe Dinamo je za Hajdukom kaskao čak osam bodova

Fudbal
