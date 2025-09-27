NIŠTA NOVO OD JUNAJTEDA: "Crveni đavoli" opet izgubili u Premijer ligi (FOTO/VIDEO)

MANČESTER junajted ne uspeva da uđe u seriju pobeda. Nakon trijumfa u derbiju sa Čelsijem (2:1) usledio je novi poraz u Premijer ligi. Bolji od "crvenih đavola" u 6. kolu bio je Brentford sa 3:1.

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Nisu gosti iskoristili lošu formu "pčelica" i propustili su priliku da vežu dve pobede i priključe se timova u gornjem delu tabele.

Domaćinu je samo osam minuta bilo dovoljno da povedu. Igor Tijago je izbegao ofajd zamku koju je pokušao da postavi Hari Megvajer. Brazilac je potom fantastično šutirao i postigao sjajan gol.

U 20. minutu na semaforu je stajalo 2:0, a strelac je bio isti. To je bio četvrti pogodak bivšeg napadača Klub Briža u prvenstvu ove sezone.

RADOST Igor Tijago proslavlja gol/FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Ipak, Junajted je uspeo veoma brzo da smanji rezultat. Prvenac sa posrnulog engleskog velikana postigao je Benjanim Šeško. Iz trećeg pokušaja je uspeo da zakuca loptu u mrežu rivala.

Izabranici Rubena Amorima su propustili veliku priliku da poravnaju ishod u 76. minutu. Bruno Fernandeš je namestio loptu na belu tačku, ali Kajomin Keleher ja zaustavio udarac Portugalca.

Gosti su kažnjeni za taj promašaj. Matijas Jensen je posle sjajne kontre "pčelica" na fenomenalan način matirao Altaja Bajindira.

"Crveni đavoli" su sad 13. na tabeli sa sedam bodova, isto toliko ima i Brentford koji je na 11. poziciji.

