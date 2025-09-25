LIVERPUL MISLI NA BUDUĆNOST: Šampion Engleske produžio ugovor sa talentovanim napadačem

MLADI fudbaler Liverpula Rio Ngumoha produžio je ugovor sa klubom sa Enfilda do juna 2028. godine, saopšteno je danas.

Foto: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN

Ovaj 17-godinjšak je u redove Crvenih stigao tokom leta 2024. godine iz Čelsija. On je za prvi tim debitovao u januaru ove godine na utakmici FA kupa protiv Akringtona.

Ngumoha je ove sezone odigrao četiri utakmice za Liverpul u svim takmičenjima i postigao je jedan gol.

Klub sa "Enfilda" naredni meč u Premijer ligi igra u subotu od 16 časova protiv Kristal Palasa u Londonu.

Rio Ngumoha has signed his first professional contract with the Reds ✍️



Congratulations, Rio 👏 — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2025

