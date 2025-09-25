LIVERPUL MISLI NA BUDUĆNOST: Šampion Engleske produžio ugovor sa talentovanim napadačem
MLADI fudbaler Liverpula Rio Ngumoha produžio je ugovor sa klubom sa Enfilda do juna 2028. godine, saopšteno je danas.
Ovaj 17-godinjšak je u redove Crvenih stigao tokom leta 2024. godine iz Čelsija. On je za prvi tim debitovao u januaru ove godine na utakmici FA kupa protiv Akringtona.
Ngumoha je ove sezone odigrao četiri utakmice za Liverpul u svim takmičenjima i postigao je jedan gol.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Klub sa "Enfilda" naredni meč u Premijer ligi igra u subotu od 16 časova protiv Kristal Palasa u Londonu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
DRAMA U ZVEZDI! Marko Arnautović nagovara saigrača da promeni reprezentaciju
25. 09. 2025. u 13:20
ŠAMAR SRBIJI! "Orlovi" ipak ostaju bez momka koji je zaludeo Amerikance
25. 09. 2025. u 10:51
TUGA! Preminuo nekadašnji reprezentativac Jugoslavije
25. 09. 2025. u 15:55
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)