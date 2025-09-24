SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar i Radnički podelili bodove

FUDBALERI Novog Pazara i kragujevačkog Radničkog odigrali su danas nerešeno 1:1 u zaostalom meču 1. kola Superlige Srbije.

Golom Bojana Adžića gosti su poveli u 42. minutu, ali je Stefan Stanisavljević u 82. pogodio za konačnih 1:1.

U narednom kolu Novi Pazar će u goste TSC-u, dok će Radnički na gostovanje Crvenoj zvezdi.

Novi Pazar je sad četvrti sa 15 bodova, Radnički je peti sa 13 bodova.

