SUPERLIGA SRBIJE: Novi Pazar i Radnički podelili bodove
FUDBALERI Novog Pazara i kragujevačkog Radničkog odigrali su danas nerešeno 1:1 u zaostalom meču 1. kola Superlige Srbije.
Golom Bojana Adžića gosti su poveli u 42. minutu, ali je Stefan Stanisavljević u 82. pogodio za konačnih 1:1.
U narednom kolu Novi Pazar će u goste TSC-u, dok će Radnički na gostovanje Crvenoj zvezdi.
Novi Pazar je sad četvrti sa 15 bodova, Radnički je peti sa 13 bodova.
