KAKAV POTEZ! Zvezda premije od pobede u večitom derbiju donirala u humanitarne svrhe
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će njegovi igrači premije koje su dobili zbog pobede nad Partizanom u 177. Večitom derbiju donirati u humanitarne svrhe.
Uprava Crvene zvezde je svoje igrače nagradila premijama u ukupnom iznosu od 200 hiljada evra, koji će biti podeljen na četiri dela i doniran u humanitarne svrhe.
Klub je naveo i da će 100 hiljada evra biti donirano Viktoru Miletiću, koji se već dugo bori sa teškom bolešću.
- Naši navijači već duži vremenski period prikupljaju novac za lečenje ovih dečaka i devojčica, a igrači Crvene zvezde su odlučili da se pridruže akciji zvezdaša i pomognu baš njima - piše u saopštenju beogradskih crveno-belih.
Crvena zvezda je u subotu, na gostujućem terenu u Beogradu, pobedila gradskog rivala, ekipu Partizana 2:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.
