KAKAV POTEZ! Zvezda premije od pobede u večitom derbiju donirala u humanitarne svrhe

22. 09. 2025. u 12:46

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će njegovi igrači premije koje su dobili zbog pobede nad Partizanom u 177. Večitom derbiju donirati u humanitarne svrhe.

КАКАВ ПОТЕЗ! Звезда премије од победе у вечитом дербију донирала у хуманитарне сврхе

FOTO: M. Vukadinović

Uprava Crvene zvezde je svoje igrače nagradila premijama u ukupnom iznosu od 200 hiljada evra, koji će biti podeljen na četiri dela i doniran u humanitarne svrhe.

Klub je naveo i da će 100 hiljada evra biti donirano Viktoru Miletiću, koji se već dugo bori sa teškom bolešću.

- Naši navijači već duži vremenski period prikupljaju novac za lečenje ovih dečaka i devojčica, a igrači Crvene zvezde su odlučili da se pridruže akciji zvezdaša i pomognu baš njima - piše u saopštenju beogradskih crveno-belih.

Crvena zvezda je u subotu, na gostujućem terenu u Beogradu, pobedila gradskog rivala, ekipu Partizana 2:1, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

