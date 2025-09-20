"JA SAM PRISTRALICA REVOLUCIJE"! Trener Partizana grmi uoči večitog derbija
KRENUO je večiti derbi, a izjava trenera Partizana na stadionu pred meč u Humskoj je odjeknula poput zemljotresa.
Srđan Blagojević je u izjavi za Arena sport imao jaku poruku:
- Ja sam uvek pristalica nekih promena, revolucija. Što se tiče same igre, ali i trenera kao glavnog stratega. Svo ovo iskustvo koje sam doživeo tokom ovih devet meseci, kao i sva preostala u karijeri, mi je pomoglo da naučim nešto i poboljšam - rekao je Srđan Blagojević, pa dodao:
- Svaka situacija zahteva određeni psihološki pristup. Sa mlađima i starijima morate da imate određeni pristup, ne isti – več onakav kakav će njima koristiti. Mi to pokušavamo da radimo svakodnevno, a moram da priznam da uživam u radu sa ovim momcima koji su ambiciozni, željni i hoće da slušaju. Lako upijaju stvari, verovatno zbog ambicije koje nose u sebi. Izabrali smo put koji nije lak, koji zahteva vreme, ali je to naš put. Svesni smo svih izazova koji se javljaju usput koračamo ka napred i idemo ka svom cilju.
Na kraju je mladi starteg otkrio šta je rekao igračima.
– Rekao sam im da nema razloga za strah, niti treba da osećamo strahopoštovanje protiv jakog protivnika. Sve ovo što radimo nije problem nikakav, već treba samo da uživaju i osete privilegovani što su deo ovog derbija, zaključio je Blagojević.
