NIKO KAO HALAND: Norvežanan ispisao istoriju Lige šampiona, bolji je od Mesija i Ronalda
ERLING Haland je u pobedio Mančester sitija protiv Napolija (2:0) postigao prvi gol i tako ispisao istoriju Lige šampiona.
Norvežanin je postao igrač koji je najbrže stigao do brojke od 50 postignutih golova u najelitnijem fudbalskom evropskom takmičenju.
On je po ovom parametru bolji i od Lionela Mesija i Kristijana Ronalda. Napadaču "građana" je za ovaj podvig bilo potrebno 49 utakmica. Argentincu je za identičan broj pogodaka trebalo 66 utakmica, a Portugalcu čak 91.
Dosadašnji rekorder bio je čuveni holandski napadač Rud van Nistelroj koji je do 50 golova stigao posle 62 meča.
Haladan će brojku datih pogodaka u Ligi šampiona moći da popravi u narednoj utakmici u kojoj Mančester siti 1. oktobra gostuje Monaku.
