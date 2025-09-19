Fudbal

NIKO KAO HALAND: Norvežanan ispisao istoriju Lige šampiona, bolji je od Mesija i Ronalda

Časlav Vuković

19. 09. 2025. u 20:57

ERLING Haland je u pobedio Mančester sitija protiv Napolija (2:0) postigao prvi gol i tako ispisao istoriju Lige šampiona.

НИКО КАО ХАЛАНД: Норвежанан исписао историју Лиге шампиона, бољи је од Месија и Роналда

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Norvežanin je postao igrač koji je najbrže stigao do brojke od 50 postignutih golova u najelitnijem fudbalskom evropskom takmičenju.

On je po ovom parametru bolji i od Lionela Mesija i Kristijana Ronalda. Napadaču "građana" je za ovaj podvig bilo potrebno 49 utakmica. Argentincu je za identičan broj pogodaka trebalo 66 utakmica, a Portugalcu čak 91.

Dosadašnji rekorder bio je čuveni holandski napadač Rud van Nistelroj koji je do 50 golova stigao posle 62 meča.

Haladan će brojku datih pogodaka u Ligi šampiona moći da popravi u narednoj utakmici u kojoj Mančester siti 1. oktobra gostuje Monaku.

