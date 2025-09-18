DRUGAČIJE I NE BI BILO POŠTENO! Evo kada je sahrana Dejana Milovanovića, bivšeg kapitena Zvezde koji je umro u 41. godini

Dejan Milovanović, bivši fudbaler Crvene zvezde i njen kapiten, preminuo je u utorak, a danas, dva dana kasnije, postalo je poznato kada će biti sahranjen.

Sahrana će biti baš u danu kada "Deksina" Zvezda igra večiti derbi.

Prvenstveni okršaj Partizan - Zvezda počinje u subotu, 20. septembra, 19 časova, a istog popodneva Milovanović će biti ispraćen sa ovog sveta.

Sahrana Dejana Milovanovića će se, naime, održati na beogradskom Novom groblju u subotu, pomeutog 20. septembra, sa početkom u 14.30.

On je jedan od brojnih lepih golova u karijeri - postigao baš u večitom derbiju, i to u 132. susretu najvećih rivala, kada je zatresao mrežu crno-belih iz slobodnog udarca...

Sada, na dan derbija - Milovanović se seli u večnost...

Kako se Zvezda oprostila od Dekse?

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

"Sa velikom žalošću FK Crvena zvezda obaveštava javnost da nas je prerano u 41. godini života napustio nekadašnji vezni fudbaler i kapiten našeg tima Dejan Milovanović. Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Milovanović.

Dejan je najvišeo voleo fudbal i Crvenu zvezdu. Ostaće zapisano da je upravo na terenu prestalo da kuca srce velikog zvezdaša, borca i fudbalskog majstora. Deki hvala ti za svaki udarac, centaršut, osvojen duel, presečenu loptu, golove, titule, duple krune…

Dejan Milovanović je rođen u Beogradu, 21. januara 1984. godine. Najlepšu sporednu stvar na svetu je zaigrao još kao dečak, odrastajući u Sremskoj Mitrovici. Dejan je imao od koga da nauči kako se postaje pravi šampion i zvezdaš, s obzirom na to da je njegov otac Đorđe nastupao za Crvenu zvezdu, te bio poznat po nadimku “Đoka bomba”, zbog izrazito jakog udarca. Upravo je snažan i razoran šut naš Deki Milovanović nasledio od tate, a onda ga i nebrojano puta upotrebljavao noseći crveno-beli dres.

Dejan Milovanović je ponikao u Crvenoj zvezdi i prošao je sve mlađe kategorije.

Mnogi kažu da je generacija fudbalera rođenih 1984. bila nešto posebno, a Deki je bio deo nje. Zaigrao je za prvi tim na meču protiv reprezentacije Jordana 24. marta 2001. godine.

Kako je vreme odmicalo igrao je sve bolje i bivao sve standardniji na terenu, da bi ubrzo bio strelac na 118. večitom derbiju 2002. godine u pobedi od 0:3 na strani.

Novi majstorski potez je usledio u Kupu UEFA protiv Kjevo Verone, kada je uputio projektil u rašlje sa preko 20 metara, a posebno će se pamtiti i pogodak u 132. večitom derbiju direktno iz slobodnog udarca od prečku.

Tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je ukupno 321 utakmicu i postigao 40 golova. Osvojio je tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.

Na terenu je uvek bio motor tima, snažan i jak u duelu i na lopti, dirigent igre i fudbaler razornog udarca. Na leđima uvek sa brojem 32, po kome je bio karakterističan.

Kada je napustio Marakanu, pojačao je francuski Lans, pa bi se ponovo vratio u Crvenu zvezdu kada je klub bio u najtežim godinama, pokazavši koliko je želeo da vrati klub na staze stare slave.

FK Crvena zvezda izražava najdublje saučešće porodici Milovanović."

