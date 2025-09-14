NIŠKA RAPSODIJA: Fudbaleri Radničkog deklasirali Napredak
Fudbaleri niškog Radničkog pobedili su danas kod kuće Napredak rezultatom 3:0 u meču osmog kola Superlige Srbije.
Radnički je sada deveti sa osam bodova, dok je Napredak 13. sa sedam.
Nikola Srećković je doveo Radnički u vođstvo u 19. minutu, a tri minuta kasnije prednost je udvostručio Dušan Pavlović.
Miloš Spasić je golom u 63. minutu postavio konačan rezultat.
U narednom kolu Radnički će u goste IMT-u, a Napredak će dočekati Radnik.
