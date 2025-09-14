Fudbal

NIŠKA RAPSODIJA: Fudbaleri Radničkog deklasirali Napredak

Новости онлине

14. 09. 2025. u 17:15

Fudbaleri niškog Radničkog pobedili su danas kod kuće Napredak rezultatom 3:0 u meču osmog kola Superlige Srbije.

НИШКА РАПСОДИЈА: Фудбалери Радничког декласирали Напредак

FOTO: A. Ilić

Radnički je sada deveti sa osam bodova, dok je Napredak 13. sa sedam.

Nikola Srećković je doveo Radnički u vođstvo u 19. minutu, a tri minuta kasnije prednost je udvostručio Dušan Pavlović. 

Miloš Spasić je golom u 63. minutu postavio konačan rezultat. 

Fudbalseri Radčničkog iz Niša pred meč sa Napretkom u Superligi Srbije / FOTO: A. Ilić


U narednom kolu Radnički će u goste IMT-u, a Napredak će dočekati Radnik. 
 

