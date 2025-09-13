Fudbal

PREMIJER LIGA UPOZNALA SRBINA: Veljko Milosavljević debitovao za Bornmut

Časlav Vuković

13. 09. 2025. u 18:06

PLATIO je Bornmut 15.000.000 evra Crvenoj zvezdi za Veljka Milosavljevića koji je odmah dobio priliku da debituje za novi klub.

ПРЕМИЈЕР ЛИГА УПОЗНАЛА СРБИНА: Вељко Милосављевић дебитовао за Борнмут

FOTO: Profimedia

Iako je poznato da je Premijer liga najjača, mladi štoper je odmah bačen u vatru i odigrao je veoma dobru utakmicu u pobedi protiv Brajtona sa 2:1.

Ovaj 18-godišnjak odigrao je ceo meč i pokazao je da na njega Andoni Iraola ozbljino može da računa i u nastavku sezone.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bornmut je do vođstva došao u 18. minut preko Aleksa Skota. Drugo poluvreme je idealno počelo za goste, pošto je Kaoru Mitova u 48. minutu savladao reprezentativca Srbije Đorđa Petrovića.

Ipak, "tršnjice" su uspele drugi put da dođu do prednosti. Igrao se 61. minut kad je Antoan Semenjo pogodio sa bele tačke za ispostaviće se konačnih 2:1.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bornmut je posle ove pobede na trećem mestu na tabeli sa devet bodova, Brajton je na poziciji 12. sa četiri.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)