PREMIJER LIGA UPOZNALA SRBINA: Veljko Milosavljević debitovao za Bornmut
PLATIO je Bornmut 15.000.000 evra Crvenoj zvezdi za Veljka Milosavljevića koji je odmah dobio priliku da debituje za novi klub.
Iako je poznato da je Premijer liga najjača, mladi štoper je odmah bačen u vatru i odigrao je veoma dobru utakmicu u pobedi protiv Brajtona sa 2:1.
Ovaj 18-godišnjak odigrao je ceo meč i pokazao je da na njega Andoni Iraola ozbljino može da računa i u nastavku sezone.
Bornmut je do vođstva došao u 18. minut preko Aleksa Skota. Drugo poluvreme je idealno počelo za goste, pošto je Kaoru Mitova u 48. minutu savladao reprezentativca Srbije Đorđa Petrovića.
Ipak, "tršnjice" su uspele drugi put da dođu do prednosti. Igrao se 61. minut kad je Antoan Semenjo pogodio sa bele tačke za ispostaviće se konačnih 2:1.
Bornmut je posle ove pobede na trećem mestu na tabeli sa devet bodova, Brajton je na poziciji 12. sa četiri.
