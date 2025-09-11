ODUŠEVIĆE SVE LJUBITELJE FUDBALA: Železničar se odlučio na korak koji je malo ko do sada napravio

Od subote, 13. septembra 2025. godine, FK Železničar iz Pančeva počinje sa realizacijom uživo prenosa utakmica omladinske selekcije kluba.

FOTO: FK Železničar

U prvim mesecima, prenosi će se realizovati tokom domaćinstava na SRC „Mladost“ Pančevo, dok je u planu i širenje na ostale mlađe selekcije, poput kadeta.

Prenosi su besplatni i mogu se pratiti na Jutjub kanalu kluba odabirom na sekciju „live“.

Nema sumnje da će ova odluka kluba iz Pančeva oduševiti ljubitelje fudbala i pospešiti popularnost "najvažnije sporedne stvari na svetu" među najmlađima u Srbiji.

Prvi prenos je zakazan za subotu od 12:30 časova, u okviru 4. kola Omladinske lige Vojvodine u kojem FK Železničar dočekuje FK Tekstilac.

