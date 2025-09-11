Fudbal

ODUŠEVIĆE SVE LJUBITELJE FUDBALA: Železničar se odlučio na korak koji je malo ko do sada napravio

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 09. 2025. u 20:16

Od subote, 13. septembra 2025. godine, FK Železničar iz Pančeva počinje sa realizacijom uživo prenosa utakmica omladinske selekcije kluba.

ОДУШЕВИЋЕ СВЕ ЉУБИТЕЉЕ ФУДБАЛА: Железничар се одлучио на корак који је мало ко до сада направио

FOTO: FK Železničar

U prvim mesecima, prenosi će se realizovati tokom domaćinstava na SRC „Mladost“ Pančevo, dok je u planu i širenje na ostale mlađe selekcije, poput kadeta.

Prenosi su besplatni i mogu se pratiti na Jutjub kanalu kluba odabirom na sekciju „live“.

Nema sumnje da će ova odluka kluba iz Pančeva oduševiti ljubitelje fudbala i pospešiti popularnost "najvažnije sporedne stvari na svetu" među najmlađima u Srbiji. 

Prvi prenos je zakazan za subotu od 12:30 časova, u okviru 4. kola Omladinske lige Vojvodine u kojem FK Železničar dočekuje FK Tekstilac.

