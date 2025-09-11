SVET SPORTA U ŠOKU! SAD ostaju bez Svetskog prvenstva u fudbalu

ŠOKANTNE vesti stižu iz sveta fudbalu!

Foto: Tanjug/AP

Posle ubistva američkog konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka navijači traže da se Sjedinjenim Američkim Državama oduzme domaćinstvo Svetskog prvenstva sledećeg leta.

Suosnivač organizacije "Turning Points USA" Čarli Kirk podlegao je povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat u američkoj državi Juti. Hitno je prevezen u lokalnu bolnicu ali doktori nisu uspeli ništa da urade. Posle ovog ubistva mnogi navijači su pokazali zabrinutost zbog održavanja turnira u Americi.

- S obzirom na pucnjavu i ubojstvo Kirka usred bela dana, FIFA ne bi trebalo da dopusti Americi da bude jedan od organizatora Svetskog prvenstva", napisao je jedan navijač na društvenoj mrežu "X".

Fanovi misle da Amerika nije sigurna zemlja.

- Kako će se Svetsko prvenstvo održati u nesigurnoj zemlji nakon scena ubistva", "Svetsko prvenstvo ne treba da se održi u Americi, radi sigurnosti svih", "Nakon što sam video ubistvo Kirka, ne mislim da je domaćinstvo Svetskog prvenstva u Americi dobra ideja", "Mundijal u Americi je užasna ideja. Ova vest o Kirku je tako srceparajuća", "Nema šanse da bi arapska zemlja bila domaćin Svetskog prvenstva kada bi se nešto slično kod njih desilo".

Podsećamo, Svetskog prvenstva 2026. održaće se u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, ali će veliki broj mečeva biti odigran u Americi. Od 16 gradova domaćina, 11 je u Americi, dok će se sve utakmice od četvrtfinala igrati u SAD.

Kirk je inače bio bliski saveznik predsednika Amerike Donalda Trampa.

- Veliki, pa čak i legendarni Čarli Kirk, je mrtav. Voleli su ga i divili su mu se, posebno ja, a sad više nije sa nama", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

