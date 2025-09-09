"LUDILO" SRBIJE! Omladinska fudbalska reprezentacija savladala Portugal u spektakularnom meču i osvojila turnir "Stevan Ćele Vilotić"
Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije (U19) osvojila je 31. Memorijalni turnir "Stevan Ćele Vilotić" u Subotici, pošto je večeras u poslednjem, trećem kolu savladala selekciju Portugalije 6:5.
Srbija je na ovom turniru zabeležila tri pobede i to protiv Crne Gore (4:0), Mađarske (3:1) i Portugalije (6:5).
Dva gola za Srbiju protiv Portugalije postigli su Zarić i Borovina, a po jednom u listu strelaca upisali su se Milosavljević i Ranković. Strelci za Portugaliju bili su Goncvales, Blopa, R. Silva i Patrao.
Ovaj turnir bio je omladincima Srbije jedna od poslednjih provera pred prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
