PRAVO NIOTKUDA: Totenhem ostao bez predsednika!

Dosadašnji izvršni predsednik Fudbalskog kluba Totenhem Danijel Levi podneo je ostavku na tu funkciju nakon 24 godine, saopštio je danas engleski klub.

Foto: Profimedia

Levi je rekao da je "neverovatno ponosan" na posao koji je obavio zajedno sa izvršnim timom i svim zaposlenima.

"Izgradili smo ovaj klub u globalnog velikana koji se takmiči na najvišem nivou. Više od toga, izgradili smo zajednicu. Imao sam sreće da radim sa nekim od najvećih ljudi u ovom sportu. Želim da zahvalim svim navijačima koji su me podržavali tokom godina. Nije uvek bilo lako, ali je postignut značajan napredak. Nastaviću da strastveno podržavam ovaj klub", rekao je Levi, a prenosi sajt kluba.

Totenhem se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa šest bodova. Klub iz Londona je prošle sezone osvojio Ligu Evrope i tako izborio učešće u Ligi šampiona.