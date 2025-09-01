Fudbal

KAKAV ŽREB! Evo s kim igraju omladinci Zvezde u drugom kolu Lige šampiona za mlade

01. 09. 2025. u 18:44

Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda tiču se omladinaca i UEFA Lige šampiona.

КАКАВ ЖРЕБ! Ево с ким играју омладинци Звезде у другом колу Лиге шампиона за младе

FOTO: FK Crvena zvezda

Omladinska selekcija Crvene zvezde je osvajanjem domaće lige u sezoni za nama obezbedila učešće u Ligi šampiona za mlade, a prvi rival biće joj Banjik Ostrava.

Prvi meč je na programu 22. oktobra kada će omladinci crveno-belih gostovati, a potom sledi revanš 5. novembra u Beogradu.

Omladinci Crvene zvezde će utakmice kao domaćini igrati na terenu Omladinske škole.

Biće ovo treća sezona u kojoj će Nenad Milijaš predvoditi naše juniore u elitnom evropskom takmičenju.

Takođe, Zvezdini biseri će se u slučaju prolaska dalje sastati sa boljim iz dvomeča Žilina - Šelburn/Rabotnički, a prvi meč će u slučaju prolaska u treće kolo crveno-beli odigrati na domaćem terenu 26. novembra, dok je revanš zakazan za 10. decembar.

