KAKAV ŽREB! Evo s kim igraju omladinci Zvezde u drugom kolu Lige šampiona za mlade
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda tiču se omladinaca i UEFA Lige šampiona.
Omladinska selekcija Crvene zvezde je osvajanjem domaće lige u sezoni za nama obezbedila učešće u Ligi šampiona za mlade, a prvi rival biće joj Banjik Ostrava.
Prvi meč je na programu 22. oktobra kada će omladinci crveno-belih gostovati, a potom sledi revanš 5. novembra u Beogradu.
Omladinci Crvene zvezde će utakmice kao domaćini igrati na terenu Omladinske škole.
Biće ovo treća sezona u kojoj će Nenad Milijaš predvoditi naše juniore u elitnom evropskom takmičenju.
Takođe, Zvezdini biseri će se u slučaju prolaska dalje sastati sa boljim iz dvomeča Žilina - Šelburn/Rabotnički, a prvi meč će u slučaju prolaska u treće kolo crveno-beli odigrati na domaćem terenu 26. novembra, dok je revanš zakazan za 10. decembar.
