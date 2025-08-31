SENZACIJA U PREMIJER LIGI: Brajton posle preokreta pobedio Mančester siti

MANČESTER siti je opet razočarao navijače. "Građani" su u 3. kolu Prmijer lige kao gosti i to posle preokreta izgubili od Brajtona sa 2:1.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Da je neko navijačima kluba sa "Etihada" rekao da će derbi protiv gradskog rivala Jujanteda (četiri boda) dočekati slabije plasirani verovatno ne bi verovali. Ipak, to je slučaj ove sezone, pošto se pomenuti timovi sastaju u narednoj rundi.

Što se tiče meča na "Ameks" stadionu, ništa posle prvog poluvremena nije slutilo da će ishod biti ovakav.

Siti je vodio posle 45 minuta zahvaljujući Erlingu Halandu koji je iskoristio asistenciju Omara Marmuša i u 34. minutu pogodio za 0:1.

Brajton je u nastavku utakmice krenuo po izjednačenje i to je uspeo da uradi u 67. minutu kad je bivši igrač Sitija Džejms Milner bio precizan sa bele tačke.

Kad se očekivalo da ekipe pobede bodove, na scenu je stupio rezervista Brajan Gruda koji je u 89. minutu uspeo da savlada Džejmsa Traforda i ispostaviće se donese ceo plen svom timu.

"Građani" su posle drugog vezanog poraza 12. na tabeli sa tri boda, Brajton je na poziciji 10 sa četiri.

