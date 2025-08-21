Fudbal

"RAHMETLI OCA NE BIH MOLIO..." Rasulo u komšiluku kakvo košarka ne pamti

Новости онлине

21. 08. 2025. u 08:28

DOK se Srbija sa puno žara priprema za predstojeće Evropsko prventsvo u komšiluku vlada pravi haos.

РАХМЕТЛИ ОЦА НЕ БИХ МОЛИО... Расуло у комшилуку какво кошарка не памти

Foto: Jutjub/Printskrin/ Federalna novinska agencija - FENA

Naime, selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić otkrio je da će Zejvijer Kastanjeda propustiti predstojeće Evropsko prvenstvo zbog povrede, a da će njega u ulozi naturalizovanog igrača zameniti Džon Roberson.

- Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju", rekao je Adis Bećiragić na početku priprema za Eurobasket, a od tada su mu se otkazi samo nizali.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Žalio se selektor BIH na fizičku spremu svojih igrača – naročito je kritikovao NBA centra Jusufa Nurkića – što su pratili i loši rezultati, ali i problemi sa povredama.

A ono što najviše boli komšije je činjenica da ni prva zvezda selekcije Bosne i Hercegovine – krilni košarkaš Dubaija Džanan Musa – neće biti u sastavu tima na predstojećem Evrobasketu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bosna i Hercegovina je u grupi C sa Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Grčkom i već su joj se davale male šanse za prolaz dalje, ali posle svih nevolja teško da ih iko vidi u drugoj fazi. Neki otkazi su prošli ispod radara, a nekih igrača se i sam Bećiragić odrekao. 

Nemanja Gordić i Emir Sulejmanović se nisu odazvali, kao ni Nihad Đedović. A na širem spisku su za sada Alibegović, Atić, Nurkić, Halilović, Gegić, Penava, Lazić, Čampara, Vrabac, Arslanagić, Kamenjaš Sejfić, Manjgafić, Lončar, Gutić,  Hrelja, Delalić, Kondić, Sikiraš, Jakupović, Delalić i Roberson, a videćemo ko će na prvenstvo.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije