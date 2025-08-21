"RAHMETLI OCA NE BIH MOLIO..." Rasulo u komšiluku kakvo košarka ne pamti

DOK se Srbija sa puno žara priprema za predstojeće Evropsko prventsvo u komšiluku vlada pravi haos.

Naime, selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić otkrio je da će Zejvijer Kastanjeda propustiti predstojeće Evropsko prvenstvo zbog povrede, a da će njega u ulozi naturalizovanog igrača zameniti Džon Roberson.

- Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju", rekao je Adis Bećiragić na početku priprema za Eurobasket, a od tada su mu se otkazi samo nizali.

Žalio se selektor BIH na fizičku spremu svojih igrača – naročito je kritikovao NBA centra Jusufa Nurkića – što su pratili i loši rezultati, ali i problemi sa povredama.

A ono što najviše boli komšije je činjenica da ni prva zvezda selekcije Bosne i Hercegovine – krilni košarkaš Dubaija Džanan Musa – neće biti u sastavu tima na predstojećem Evrobasketu.

Bosna i Hercegovina je u grupi C sa Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Grčkom i već su joj se davale male šanse za prolaz dalje, ali posle svih nevolja teško da ih iko vidi u drugoj fazi. Neki otkazi su prošli ispod radara, a nekih igrača se i sam Bećiragić odrekao.

Nemanja Gordić i Emir Sulejmanović se nisu odazvali, kao ni Nihad Đedović. A na širem spisku su za sada Alibegović, Atić, Nurkić, Halilović, Gegić, Penava, Lazić, Čampara, Vrabac, Arslanagić, Kamenjaš Sejfić, Manjgafić, Lončar, Gutić, Hrelja, Delalić, Kondić, Sikiraš, Jakupović, Delalić i Roberson, a videćemo ko će na prvenstvo.

