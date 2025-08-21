"RAHMETLI OCA NE BIH MOLIO..." Rasulo u komšiluku kakvo košarka ne pamti
DOK se Srbija sa puno žara priprema za predstojeće Evropsko prventsvo u komšiluku vlada pravi haos.
Naime, selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić otkrio je da će Zejvijer Kastanjeda propustiti predstojeće Evropsko prvenstvo zbog povrede, a da će njega u ulozi naturalizovanog igrača zameniti Džon Roberson.
- Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju", rekao je Adis Bećiragić na početku priprema za Eurobasket, a od tada su mu se otkazi samo nizali.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Žalio se selektor BIH na fizičku spremu svojih igrača – naročito je kritikovao NBA centra Jusufa Nurkića – što su pratili i loši rezultati, ali i problemi sa povredama.
A ono što najviše boli komšije je činjenica da ni prva zvezda selekcije Bosne i Hercegovine – krilni košarkaš Dubaija Džanan Musa – neće biti u sastavu tima na predstojećem Evrobasketu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bosna i Hercegovina je u grupi C sa Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Grčkom i već su joj se davale male šanse za prolaz dalje, ali posle svih nevolja teško da ih iko vidi u drugoj fazi. Neki otkazi su prošli ispod radara, a nekih igrača se i sam Bećiragić odrekao.
Nemanja Gordić i Emir Sulejmanović se nisu odazvali, kao ni Nihad Đedović. A na širem spisku su za sada Alibegović, Atić, Nurkić, Halilović, Gegić, Penava, Lazić, Čampara, Vrabac, Arslanagić, Kamenjaš Sejfić, Manjgafić, Lončar, Gutić, Hrelja, Delalić, Kondić, Sikiraš, Jakupović, Delalić i Roberson, a videćemo ko će na prvenstvo.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
SVI SRBI MORAJU OVO DA PROČITAJU! Aleksa Avramović poslao jaku poruku pred Evrobasket
20. 08. 2025. u 21:14
SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)