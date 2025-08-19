Fudbal

NOVO POJAČANJE ZA MURINJA! Fenerbahče Portugalcu doveo supertalentovanog fudbalera iz Salzburga

Filip Milošević

19. 08. 2025. u 21:15

Fudbaler iz Malija Dorgeles Nene prešao je iz Salcburga u Fenerbahče, saopštio je danas turski klub.

НОВО ПОЈАЧАЊЕ ЗА МУРИЊА! Фенербахче Португалцу довео суперталентованог фудбалера из Салзбурга

FOTO: Tanjug/AP

 - Dobrodošao u našu porodicu, Nene. Naš klub je postigao dogovor sa austrijskim klubom Salcburg o trajnom transferu igrača iz Malija Dorgelesa Nenea. Igrač, koji je završio lekarske preglede, potpisao je petogodišnji ugovor. Pozdravljamo Nenea i želimo mu uspeh u dresu našeg kluba - saopštio je Fenerbahče, bez detalja o ceni transfera.

Ofanzivni vezista Nene (22) je profesionalnu karijeru započeo u Salcburgu 2021. godine, ali je bio na pozajmicama u Liferingu, Ridu i Vesterlou. Računajući sva takmičenja, za Salcburg je dao 22 gola na 87 utakmica. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!
Fudbal

0 21

NEVEROVATAN MEČ NA MARAKANI! Crvena zvezda izgubila od Pafosa, Liga šampiona moguća samo uz podvig na Kipru!

Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a konačan rezultat, 1:2 svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra sledeće sedmice. Ipak, posle svega viđenog u ovom duelu (a bilo je i poništenih golova i poništenih odluka o penalu), crveno-beli imaju čemu da se nadaju na Kipru. Tamko će isti rivali odmeriti snage u utorak 26. avgusta od 21 sat, kada će i pasti odluka koji će od ova dva tima igrati u elitnom klupskom nadmetanju UEFA, a ko će, kao poraženi, preći u grupnu fazu Lige Evrope. Da bi prošla u Ligu šampiona, Zvezda mora ili da pobedi sa dva razlike u revanšu, ili sa jedan, pa da sa penala eliminiše ovog vrlo nezgodnog, a vrlo iskusnog suaprnika.

19. 08. 2025. u 23:00 >> 23:00

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?