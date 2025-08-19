NOVO POJAČANJE ZA MURINJA! Fenerbahče Portugalcu doveo supertalentovanog fudbalera iz Salzburga
Fudbaler iz Malija Dorgeles Nene prešao je iz Salcburga u Fenerbahče, saopštio je danas turski klub.
- Dobrodošao u našu porodicu, Nene. Naš klub je postigao dogovor sa austrijskim klubom Salcburg o trajnom transferu igrača iz Malija Dorgelesa Nenea. Igrač, koji je završio lekarske preglede, potpisao je petogodišnji ugovor. Pozdravljamo Nenea i želimo mu uspeh u dresu našeg kluba - saopštio je Fenerbahče, bez detalja o ceni transfera.
Ofanzivni vezista Nene (22) je profesionalnu karijeru započeo u Salcburgu 2021. godine, ali je bio na pozajmicama u Liferingu, Ridu i Vesterlou. Računajući sva takmičenja, za Salcburg je dao 22 gola na 87 utakmica.
