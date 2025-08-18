KAKVI LJUDI! Neverovatno šta su roditelji Zvezdinog fudbalera upravo uradili pred Zvezda - Pafos (FOTO)
FUdbaleri Crvene zvezde u utorak će igrati protiv Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a domaći klub imaće veliku podršku i iz Slovenije.
Slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik odigrao je dobro protiv Leha iz Poznanja, a protiv Kiprana će imati motiv više.
Kako su objavili iz Crvene zvezde, roditelji defanzivca su iz Slovenije biciklom došli u Beograd kako bi bodrili svog sina.
Oni su na dvotočkašima pošli iz slovenačkog Zlatoličja, mesta gde je počela karijera njihovog naslednika.
Učinili su to kako bi u utorak 19. avgusta bili na Marakani i podržali ga u plej-ofu Lige šampiona protiv Pafosa.
