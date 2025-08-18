Fudbal

KAKVI LJUDI! Neverovatno šta su roditelji Zvezdinog fudbalera upravo uradili pred Zvezda - Pafos (FOTO)

Новости онлине

18. 08. 2025. u 12:56

FUdbaleri Crvene zvezde u utorak će igrati protiv Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a domaći klub imaće veliku podršku i iz Slovenije.

КАКВИ ЉУДИ! Невероватно шта су родитељи Звездиног фудбалера управо урадили пред Звезда - Пафос (ФОТО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik odigrao je dobro protiv Leha iz Poznanja, a protiv Kiprana će imati motiv više. 

Kako su objavili iz Crvene zvezde, roditelji defanzivca su iz Slovenije biciklom došli u Beograd kako bi bodrili svog sina. 

Oni su na dvotočkašima pošli iz slovenačkog Zlatoličja, mesta gde je počela karijera njihovog naslednika.

Učinili su to kako bi u utorak 19. avgusta bili na Marakani i podržali ga u plej-ofu Lige šampiona protiv Pafosa.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i orlovima...

OTKRIVENO IDE LI POVREĐENI LUKA DONČIĆ NA EVROBASKET 2025! I dolazi li uopšte u Srbiju na meč sa Jokićem i "orlovima"...