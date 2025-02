OBRAČUN HULIGANA: "Grobari" napali "delije", a Zemunci - "grobare" (VIDEO)

08.02.2025🇷🇸Taurunum boys attacked Grobari in Zemun before match Vojvodina Novi Sad - Partizan Belgrade, click here for more videos: https://t.co/GJId0l6bK9 pic.twitter.com/ucJHZDV9WT — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 8, 2025