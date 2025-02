NEVEROVATNA SCENA U HOLANDIJI: Ekipa igrala sa 12 igrača, to niko nije primetio (FOTO)

NEVEROVATNA scena desila se na utakmici holandske Eredivizije između Herenvena i Fortune Sitard.

Naime, gosti su u jednom momentu na terenu imali 12 igrača i to niko nije primetio. Da stvar po domaće bude još gora, Fortuna je tu brojčanu prednost iskoristila, postigla gol i došla do boda.

Trener gostujućeg tima je napravio dve izmene u 88. minutu, a jedan od fudbalera koji je zamenjen je ostao na terenu.

Fortuna je preko Guta u 90. minutu uspela da zatrese mrežu rivala. Taj pogodak bio je dovoljan za remi.

- Mislim da je to što se dogodilo veoma specijalno. Fortuna je imala 12 čoveka na terenu. Izgleda da je to dozvoljeno i moguće. Nikada ne pričam sa sudijama i puštam ih da rade svoj posao, ali ne mogu da igraju sa 12 igrača. To je nezamislimo. Pitao sam četvrtog sudiju da li bi trebalo nešto da uradi. Ne možete igrati sa 12 ljudi, to stvarno ne mogu da razumem. Mislim da je ovo zaista skandalozno - rekao je trener Herenvena Robin van Persi.

Podsetimo, utakmica je završena rezultatom 2:2.

