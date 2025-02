PARTIZAN SE VRATIO IZ "MRTVIH": Crno-beli stigli do boda protiv Spartaka u poslednjim minutima meča

Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno sa Spartakom 2:2(0:2) u prvom meču prolećnog dela Superlige Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Od samog starta meča gosti su bolje ušli u duel. To su uspeli da krunišu u 28. minutu preko Todoroskog. Već u 38. minutu šokirali su ponovo crno-bele i to evrogolom. Pogodio je desno rašlje Tomović, za veliko slavlje gostiju.

Imao je Partizan u nastavku prilike ali nije uspeo da dođe do pogotka sve do 74. minuta kada je na asistenciju novajlije Milana Vukotića loptu pod prečku zakucao Kalulu. Nastavili su crno-beli sa napadima, nisu se predavali, a kao nagrada došao je novi pogodak i to ponovo Kalulua ovog puta u 89. minutu meča

Mogli su izabranici Srđana Blagojevića i do sva tri boda, Goh se u 93. minutu našao u izglednoj situaciji ali ga je sustigao odbrambeni igrač gostiju i nije mu dozvolio da donese Partizanu trijumf.

Partizan - Spartak (kraj, 2:2)

90+5' Kraj meča, 2:2!

88' GOOOOL! Ponovo Aldo Kalulu matira golmana Spartaka, 2:2!

84' Od kada su smanjili rezultat crno-beli svo vreme napadaju, ali za sada nema drugog pogotka.

74' GOOOL! Partizan smanjuje na 1:2. Sa levog boka je loptu ubacio Vukotić a Kalulu natrčao na loptu i "zakucao" je pod prečku. Crno-beli se vraćaju u igru.

72' Novajlija u dresu Partizana Vukotić je probao šutem izvan šesnaesterca ali nije uspeo da savlada golmana Spartaka.

65' Kakav promašaj Natha! Kalulu mu je dodao, Izraelac se našao sam na 10ak metara od gola. Dobio je idealnu loptu po zemlji, a šutirao visoko iznad gola, neverovatan promašaj.

57' Evo prve velike šanse za Partizan u nastavku! Na asistenciju Natha, vezni fudbaler crno-belih Kovač šutira loše iz sjajne pozicije i prebacuje gol gostiju.

56' Napadaju crno-beli u nastavku meča. Pokušavaju da stignu bar do jednog pogotka, međutim za sada su bez ozbiljnije šanse.

46' Počelo je drugo poluvreme!

Kraj prvog poluvremena!

45' Kraj prvog poluvremena! Crno-beli imaju dva gola zaostatka nakon prvih 45 minuta.

38' Kakav gol Spartaka! Tomović je sa ivice šesnaesterca snažno šutirao i pogodio desno rašlje gola crno-belih, 0:2!

36' Opet velika šansa za crno-bele i opet Nikolić nije uspeo da ugura loptu u mrežu.

32' Nova velika prilika za Partizan i ponovo Nikolić. Pokušao je da lobuje golmana gostiju, međutim lopta odlazi tik iznad prečke.

28' GOL! Spartak je preko Todoroskog stigao do vođstva. Nakon centaršuta glavom šalje loptu iza leđa golmana Jovanovića, 0:1.

26' Prva velika prilika za Partizan. Nikolić se sam našao šesnatercu na svega 10,11 metara od gola ali je šutirao visoko preko gola.

18' Zbog povrede Trifunović je morao da napusti teren, a zamenio ga je Goh.

11' Sve se svodi na početno ispitivanje snaga, beš ijedne velike šanse u prvih 11 mintua meča.

5' Gosti su bolje ušli u ovaj meč. Prvi su i zapretili nakon kornera, međutim Jovanović je bio siguran.

1' Meč u Humskoj je počeo!

Uoči meča:

Crno-beli će nakon zimske pauze započeti prolećni deo sezone sa novim trenerom Srđanom Blagojevićem, četvrtim po redu "parnog valjka" ove sezone. Sigurno da će to biti dodatni motiv za igrače da se dokaže i dođu do trijumfa.

Spartak je pre malo više od mesec dana pobedio crno-bele na svom terenu, pa će probati da isto učine i u Humskoj.

SASTAVI

PARTIZAN: Jovanović – Filipović, Simić, Ilić, Jurčević – Šćekić, Kovač – Kalulu, Natho, Trifunović – Nikolić

SPARTAK: Vulić – Bilingi, Bogićević, Kolarić, Prijović – Kuveljić, Kajke – Todoroski, Babić, Tomović – Roberta