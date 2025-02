"TO SU SVE ALE"! Rade Bogdanović: Zvezda je bila pokradena

POZNATI fudbalski analitičar Rade Bogdanović govorio je o učinku Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Foto Z. Jovanović Mačak

Srpski šampion nije se plasirao u nokaut fazu, ali je osvojio šest bodova, uz pobede nad Štutgartom i Jang Bojsom, ali i poraze od Benfike, Intera, MOnaka, Barselone, PSV i Milana.

- Nije ovo bilo nikakvo kasno buđenje, nego su to sve ale. Najviše žalim za Milanom jer je Zvezda mogla da ih dobije. I Zvezda je tu bila i pokradena, rekao je Rade Bogdanović gostujući na "Juronjuzu".

Crvena zvezda se od LŠ oprostila minimalnom pobedom nad Jang Bojsom u meču bez rezultatskog značaja.

- To su utakmice koje su jako teške za igranje, sa psihološkog aspekta samih fudbalera, pripreme, stručnog štaba i zato što je pobedila, zato što je prosto taj koeficijent nama jako veliko uigravanje, kako za Zvezdu, tako za srpski fudbal. Pa i ono što je meni najbitnije, ja mislim Crvena zvezda je probila led, sklonila je to prokletstvo pobede na gostujućem terenu, što je jako, jako, jako bitno za neka buduća vremena, biće i sigurno u Ligi šampiona.

Bivši napadač Atletiko Madrida i Verder Bremena se osvrnuo i na Gelora Kangu, koji je sjajnim golom doneo pobedu u Bernu.

- Ja lično Kangu ne volim zato što mislim, iako je dao fenomenalan gol sa tehničkog aspekta, to je bilo remek delo, da Zvezdi treba boljeg igrača na toj poziciji za veća dela. Ako ćemo se zadovoljiti da pobedimo Jang Bojs sa Kangom, što je dobro, to je okej, ali za velika dela, za utakmice koje sam ja gledao kao protiv Monaka, kad dođu jači igrači i ne daju da se okrenete, to je već druga priča.

Sa druge strane, Bogdanović voli Mirka Ivanića.

- Dobro, Mirko je standardan igrač, on je izuzetno, onako koliko se meni čini, kulturan, vaspitan momak, pravi kapiten, primer nekog ponašanja. On je igrač koji daje Crvenoj zvezdi šlag na njenu igru.

Posebno je pohvalio trenera Vladana Milojevića.

- Vladan Milojević je najveće pojačanje Zvezde u odnosu na Stankovića i onog Bahara... Vlada je čovek takmičar, pravi stručnjak koji se ne zaleće, on 'nije frajer' što kažu igrači. Da je Zvezda dala gol, nastavio bi da igra na rezultat, da se brani, ne bi hteo tako lako da ispusti tri boda i par miliona u igri.

Bogdanović veruje da crveno-beli mogu i sledeće sezone da se plasiraju u ligaški deo Lige šampiona, ali nije siguran da je moguće napraviti iskorak u vidu plej-ofa, odnosno da bude među 24 najbolja tima Evrope.