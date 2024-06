ISTORIJA: Radnički iz Kragujevca po prvi put uspeo da uradi ovo

There will be 17 debutants in 2024/25 European competitions:



🇪🇸 Girona

🇫🇷 Stade Brestois

🇩🇪 Heidenheim

🇷🇸 Radnički Kragujevac

🇺🇦 Polissya Zhytomyr

🇨🇾 Pafos

🇸🇮 Bravo

🇽🇰 Malisheva

🇱🇹 TransINVEST

🇱🇹 Šiauliai

🇧🇾 Isloch

🇱🇺 UNA Strassen

🇪🇪 Tallinna Kalev

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Caernarfon Town

🇲🇰 Tikvesh