"OVAKAV OBJEKAT NE POSTOJI U CELOM SVETU" Vučić obišao završne radove na novom objektu za pripadnike "Kobri" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Ovo nije napravljeno da bi služilo kao ukras, to je alpinistička stena, koja služi za obuku penjanja i spuštanja. Inače, ovo je najbolji objekat. Ovo je najbolji objekat, ne postoji ovakav objekat u jugoistočnoj Evropi, ali mi mislimo u celom svetu. Izgledalo je nemoguće da završimo ovo, ali evo za mesec dva otvaramo - rekao je Vučić.

Kaže da dobijaju najbolji prostor za obuku.

Foto TV Pink

Naglasio je da je u pitanju izrazito patriotski orijentisana jedinica, i da se to pokazalo u prethodnih godinu dana.

- Ekonomišemo snage i resurse, sada sve možemo da radimo na jednom mestu - rekao je komandant Kobri pukovnik Darko Đošić.

Predsednik se interesovao za takmičenje specijalaca u Emiratima, i komandant Kobri ga je izvestio da je samo mađarski TEK bio za nijansu bolji od srpske jedinice.

- Sada ćete videti te momke koji se spremaju za novo takmičenje, krenuće tamo 31. januara - rekao je komandant.

Vučiću su potom prikazane puške koje koriste pripadnici Kobri, a on se interesovao da li im više odgovaraju puške "SKAR" ili finske puške.

Vučić je rekao da je doneta odluka da se poveća broj pripadnika jedinice.

- Momci, jel se spremate za takmičenje? Meni je bitno da vi date sve od sebe. Mnogo je teško sa Kinom i Kazahstanom, ali ove druge u regionu da pobedite - rekao je Vučić.

- Jesi ispratio Đošiću, počeo rat napali Venecuelu. Šta ja rekoh, legneš jedno je stanje, probudiš se drugo je stanje u svetu - rekao je Vučić.

Obraćanje Vučića

- Želim da čestitam naši mstarijim građanima, danas smo počeli isplatu penzija. Prvo će dobiti oni koji ih primaju na kućnoj adresi, a svi drugi, već u 8 sati ujutru će imati u ponedeljak na sovjim računima uvećanje penzije. Znamo da su ljudi imal itroškove ok oslava, neki oko Božića i oko Nove godine. Da pre pravoslavnog Božića da dobiju uvećanu penziju, prosečna penzija biće 485 evra. Pre 12 godina je bila 204 evra i naš je cilj da do kraja 2027. bude 650 evra. Nadam se da ćemo to uspeti, za to nam je potrebna snažna stopa rasta, ali to pokazuje da želim oda vratimo sve ono što su svojom trpeljivošću razumeli, sve što smo morali da uradimo.

- Danas se nalazimo ovde u objektu koji pripada "Kobrama", rekao je on, i podseća da su do sada imali neuslovne prostorije.

- To je jedinica koja se pokazala uvek spremnom da zaštiti otadžbinu i njene interese. To je jedina jedinica u Srbiji gde se nijedan čovek nije "skidao", kada je bezbednost našeg naroda na KiM bila ugrožena. Svi su se odazvali nadređenoj komandi - rekao je on.

- Ovakav objekat nema nijedna specijalna jedinica u jugoistočnoj Evropi. A mi mislim oda za vleičinu jedinice takav objekat ne postoji nigde u svetu. Za dan jedinice, 14. aprila ćemo u poptunosti otvoriti objekat. Videćete kako će to velelepn oda izgleda. Sve sm oplanski radili, uskoro ćemo da uređujemo prostor garde koja obavlja značajan posao, sve smo locirali na uskom prostoru. Sve je smešteno u kilometar na dva. Nastavićemo ulaganje u vojsku i svima želim puno sreće i uspeha.

- Slede i važna takmičenja specijalaca. Mnogo je teško takmičiti se sa kineskim i kazahstanskim jedinicama. Najvažnije je na kraju da ti momci daju sve od sebe, oni danonoćno treniraju da bi osvetlali obraz Srbiji i pokazali se najbolje što mogu, u najboljem svetlu.

- Nadam se da će da se smiri situacija u Južnoj Americi i da će prestati napadi na Venecuelu.

Odgovori na pitanja novinara

O ponovnom uvođenju vojnog roka, predsednik je rekao da mladi ljudi žive drugačije živote, i da svi moraju da razumeju šta se promenilo u odnosu na starije generacije.

- Mladi ljudi žive drugačije živote i moramo da razumemo šta se to promenilo u vaše vreme. Moji roditelji su sa najvećom čašću čekali momenat da sin ode u vojsku. kada sma otišao u vojsku, pratio me otac na stanicu, imao sa voz za Sarajevo, takvaje tradicija bila i običaji kod nas. Sad su druga vremena, ljudi žive u svojim telefonima virtuelne živote, ali mi znamo šta su obaveze države. Mislim da 75 dana, to je toliko malo i posebno što sto to nije strog režim kao u naše vreme. To je sve sada drugačije, ali je za mlade ljude važno iz više razloga. Time ćemo snažiti odbranu zemlje, a time utičemo na vaspitanje, odgovornost i ozbiljnost. Ove godine će uslediti donošenje svih formalnih odluka o tome, želimo da uradimo to u važnim centrima. Ti momci i dveojke će imati primanja i trošiće ih u tim mestima. Birali smo mesta koja su jednim delom pogranićna, drugim delom svakako ne najbogatija u Srbiji, što će biti velika stvar za našu zemlju.

Vučić je, odgovarajući na pretnje Dragana Đilasa da vlast mora pasti silom, rekao da nikada nije učestvovao u krađi na izborima.

- Valjda uvek polaza od sebe. Nikada nisam učestvovao ni u kakvoj krađi na izborima i to me ne zanima. Kada sam budem osetio da nemam legitimitet, sam se sklanjam. Ali kao što vidim po sitraživanjima, i dalje mi je legitimitet veći nego od svih ostalih, posebno o onima koji to govore. Davili su tri meseca SPS oko krađe na izborima, pritom ne pravdam SPS, ne bi li im preokrenuli volju za Beograd. Dakle izgubili su izbore, nisu imali većinu, i onda su na silu napravili većinu. I to je radio baš Dragan Đilas. Što se mene tiče, uvek ću da priznam rezultate. Demokratija je najbolji oblik vlasti koji postoji na svetu, uz sve primedbe, bolji ne poznajemo. Glas naroda je glas boga, ljudi znaju da nikada nisam lagao oko rezultata, svi znate da kada mi pročitamo rezultate - to su rezultati. Ne morate ni da čekate izbornu komisiju, mi ne lažemo ni za glas - rekao je on i podsetio na blokaderske manipulacije u Kosjeriću, Negotinu i Mionici.

- Smešno, da je to bar bilo 1, posto razlike ili 0,3. Ne, nego gube od -15 do -47 u indeksnim poenima. To je zastrašujuće, bože sačuvaj koja razlika a nisu u stanju da kažu "čestitamo". Sve nade se njihove ne zasnivaju na narodnoj volji, nego "desiće se". Rušena nam je država mnogo godina, 30 godina su neki spolja postavljali tačke, da b ise p onjihovom nalogu urušila. Uspeli smo to da sprečimo zahvaljujući narodu i sada uspostavljamo čvsrstu državu, a narod će da odlučuje ko će da upravlja.

O izjavama Marinike Tepić da je Srbija izolovana.

- Kaže da izolujemo zemlju, ja sam se sastao i razgovarao sa 188 spoljnopopolitićčkih aktivnosti imao, razgovarao i sastao se sa preko 100 državnika širom sveta. Imao sam najviše razgovore u EU, sa predsednikom Evrospkog saveta, predsednicom EK. Razgovarao sam sa kineskim i ruskim predsednikom. U svojoj karijeri sam razgovarao sa više predsednika i premijera, nego svi od 45 na ovamo. Vodim zemlju kao nezavisnu i suverenu, razgovaram sa svima, a ne sa nekima. Dobro razumem šta se zbiva u svetu i izabrao sam teži put da bi našoj deci bilo lakše. Šolak osnuje partiju u Sloveniji neko mmučeniku i taj dolazi da mi soli pamet ovde. Meni neće, a da li ću da razgovaram uvek sa Meloni ,Makronom, uvek i u svakom trenutku. Meloni je dolazila dva puta ovde, Makron takođe, išao sa mu Jelisejsku palatu više puta, mogu reći za Sančeza, Micotakisa, da ne govorim o Orbanu, FIcu, Babišu. Bio sam primljen od strane japanskog cara, ragovarao sa britanskim kraljem, ne znam sa kime nisam. Ako im je to izolacija, u redu. Ali ti ljudi žive u vremenu 90ih. Kada neko nije u stanju da izađe iz toga, svi smo mi izašli, al iiz njih nikada nije izašlo. To im je jedino vreme kada su nekome bili važni. Kažu otmi, polako sa otimanjem, znamo da ste navikli da uvek nešto otimate, dajte da nešto rešimo razgovorom, na normalan način.

O izjavi Borivoja Borovića da su u Ćacilendu kriminalci koji reketiraju ljude.

- Svako se kreće u granicama sopstvene povarenosti. Kada čujete reketiranje, jasno vam je čime se on bavi ceo život i svi to znaju u ovom gradu. Uz pdoršku dela pravosudnog sistema, tužilačkog korumpiranog, uvek je to radio i malo reketira kriminalce, malo kriminalci njega. Ljudi koji su sačuvali državu su je sačuvali upravo od takvih kriminalaca kao Borović i reketaša. Razumem kada nešto propadne, pa ne možete to da priznate, onda vam mučenje traje duže. Prihvatili smo sve zahteve, uimaćete ove godine izbore, na radost svih građana. KOliko su rekli, 90 posto građane čeka izbore, 400 000 potpisa ste skupili, to je ptianje da li u Kini to može. Pokažite nam te potpise, kak ovas nije sramota da takve gluposti pričate. Znate li vi kako se to skuplja, pa ćete da vidite da ih nema više od 17.000. Takvi ljudi treba da vode državu sutra? Da saopšte ozbiljne odluke za penzije, plate. A mi imali ljude na svakom mestu, i znamo u glavu koliko je ljudi bilo. Ti što kažu da su skupili 400.000 potpisa za 7 sati po hladnom vremenu. A mi imali ljude na svakom mestu.

Zajedno sapredsednikom u obilasku je i ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i komandant Odreda pukovnik Darko Đošić.

Foto TV Pink

Vučića je dočekao počasni stroj pripadnika "Kobri", a nakon toga predsednik će obići novu zgradu.