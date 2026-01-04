MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)

Svet

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.

Foto: X Printscreen

Bela kuća je objavila video snimak na kojem se vidi Maduro sa lisicama na rukama, okružen agentima DEA, kako im govori na engleskom jeziku: „Laku noć“ i „Srećna Nova godina“.

Potom je odveden u federalni zatvor u Bruklinu.

Maduro (63) bi trebalo da se pojavi pred sudijom u Njujorku kako bi se suočio sa optužbama koje uključuju „narkoterorizam“ i uvoz kokaina u SAD, preneli su svetski mediji.

Pravni analitičar CNN-a, Eli Honig, rekao je da se vrhunski advokati već bore za priliku da zastupaju Madura, prenosi Index.

Slučaj je, rekao je, „izuzetno važan“, „masovno poznat“, a Maduro je „očigledno veoma bogata osoba koja može sebi da priušti da plati visoku cenu za svoj tim odbrane“.

