NOVINARI PRETNJA PO BEZBEDNOST IZRAELA: Tokom protekla tri meseca zaustavljeno na granici desetine predstavnika medija

ITALIJANSKI novinari i foto-reporteri kojima je Izrael uskratio ulazak na palestinsku teritoriju, sa obrazloženjem da su „pretnja nacionalnoj bezbednosti“, najpre su blokirani na granici sa Jordanom, a potom više sati proverani i ispitivani.

Foto: Piksabej

Onu su tek jedna grupa u nizu jer je, sa istim obrazloženjem, protekla tri meseca Izrael zaustavio više desetina stranih novinara, foto-reportera, humanitarnih radnika, aktivista, istraživača, političara, na prelazu Alenbi na granici sa Jordanom i na drugim, sprečavajući ih da uđu na okupiranu Palestinsku teritoriju.

Slučajevi se razlikuju, svedoče italijanski novinari i foto-reporteri za dnevni list „Il Fato Kuotidijano“. Na primer, 17. decembra kanadska delegacija sa oko 30 osoba, uključujući parlamentarce i stručnjake za međunarodno pravo, odbijena je bez suštinskog objašnjenja.

To se desilo i italijanskom novinaru kome je upućeno pitanje: „Šta ste radili u Pojasu Gaze 2022. godine?“ To pitanje je pokrenulo šestočasovno ispitivanje na prelazu, počev od prvog graničnog službenika koji ga je propitivao kuda idete, gde će odsesti, koji su razlozi njegove posete, da li poznaje nekoga u zemlji... Poslednji, šesti, službenik bio je agresivniji od prethodnih, potom je doneo papir na potpis da potvrdi odbijanje, što je rezultiralo trenutnim povratkom novinara u Jordan, prvim raspoloživim autobusom.

Alesandro Levati, italijanski foto-reporter, imao je slično iskustvo. Njemu je 4. decembra, posle višečasovnog ispitivanja na prelazu Alenbi, odbijen ulazak u Izrael.

-Fokusirali su se na tuniski pečat u mom pasošu, napisan na arapskom i nisu hteli da mi ga vrate, morao sam da razjasnim da sam bio u Tunisu poslovno, po nalogu „FIFA“ da fotografišem tunisku i jordansku reprezentaciju. Činilo se da nisu verovali da Italijan može da ide na posao u Tunis – ispričao je Levati.

Zatim je usledilo čekanje, pa ispitivanje o prošloj poseti Pojasu Gaze.

-Pitali su me sa kim sam išao i zašto, koje sam fotografije napravo, da li sam još uvek u kontaktu sa nekim. Zvaničnik mi je rekao da je ulazak odbijen, objasnio je Levati. - Kada sam zatražio pojašnjenje, razlog je bio „opasnost po bezbednost Države Izrael“.

Da bi ste radili kao novinar u toj zemlji, „preporučuje se“ nije obavezno, da dobijete GPO karticu, koju izdaje Kancelarija za štampu izraelske vlade, a kojom se potvrđuje da se bavite novinarstvom u Izraelu tokom određenog perioda. Zahtev se razmatra od slučaja do slučaja, na osnovu „razloga novinarske posete“ i „relevantnosti“ medija za koji se radi. Ovi nejasni i promenljivi kriterijumi otvaraju vrata proizvoljnim odlukama.

Kako je obrazložio izraelski zvaničnik, posedovanje kartice nije preduslov za bavljenje novinarstvom u jevrejskoj državi, jer je „novinarstvo slobodna aktivnost na celoj teritoriji Izraela, iako GPO kartica može biti korisna u određenim specifičnim slučajevima, a osoba može slobodno da obavlja profesiju bez akreditacije do tri meseca godišnje“. Međutim, ovu verziju brzo opovrgava granična kontrola, gde sve postaje razlog za dugotrajna ispitivanja.

INDEKS slobodne štampe koji su sastavili Svetska banka i Reporteri bez granica, postavio je Izrael na 112. mesto od 189, ne samo zbog više od 300 novinara i medijskih radnika ubijenih u Gazi od oktobra 2023, već i zbog širenja represivnih zakona, dezinformacija i rastućeg pritiska na štampu. Ovu sliku potvrđuje i nedavno usvajanje zakona u Knesetu, kojim se omogućava „produženje zabrane emitovanja stranih medija, koji se smatraju pretnjom po državnu bezbednost do kraja 2027. godine, uključujući Al Džaziru. Po odluci premijera i uz odobrenje vlade, vlasti će moći da obustave emitovanje, zatvore redakcije, oduzmu opremu i blokiraju veb-stranice uključenih emitenata.